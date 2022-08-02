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https://tr.sputniknews.com/20220802/icisleri-bakanligi-2011den-itibaren-9-bin-yabanci-terorist-sinir-disi-edildi-1059399176.html
İçişleri Bakanlığı: 2011'den itibaren 9 bin yabancı terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı: 2011'den itibaren 9 bin yabancı terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Dairesi Başkanlığı, son 11 yılda 102 farklı uyruktan toplam 9 bin yabancı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T10:35+0300
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türkiye
içişleri bakanlığı
terörist
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde 1.168’i ABD ve AB üyesi ülke uyruklu olmak üzere 102 farklı uyruktan toplamda 9.000 yabancı Terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığımız tarafından PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan toplamda 9.000 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir" denildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği görüldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 59, AB üyesi ülke uyruklu toplam 1.109 YTS sınır dışı edilmiştir.Buna göre;2019 yılında 12 Avrupa Birliği ülkesinden 126,2020 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 95,2021 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 69 YTS ülkesine geri gönderilirken;Bu yılın yedi aylık döneminde ise 6 Avrupa Birliği ülkesinden 20 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir.2019 yılı başından bu yana ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk sekiz uyruk (AB üyesi ülke) Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, Romanya, İsveç, Avusturya olmuştur."
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içişleri bakanlığı, terörist

İçişleri Bakanlığı: 2011'den itibaren 9 bin yabancı terörist sınır dışı edildi

10:35 02.08.2022
© DHAİçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© DHA
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Dairesi Başkanlığı, son 11 yılda 102 farklı uyruktan toplam 9 bin yabancı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde 1.168’i ABD ve AB üyesi ülke uyruklu olmak üzere 102 farklı uyruktan toplamda 9.000 yabancı Terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığımız tarafından PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan toplamda 9.000 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir" denildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği görüldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 59, AB üyesi ülke uyruklu toplam 1.109 YTS sınır dışı edilmiştir.

Buna göre;
2019 yılında 12 Avrupa Birliği ülkesinden 126,
2020 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 95,
2021 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 69 YTS ülkesine geri gönderilirken;

Bu yılın yedi aylık döneminde ise 6 Avrupa Birliği ülkesinden 20 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir.

2019 yılı başından bu yana ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk sekiz uyruk (AB üyesi ülke) Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, Romanya, İsveç, Avusturya olmuştur."
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