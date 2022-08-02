İmamoğlu’ndan ‘durdurulan metrolar’ yanıtı: Müteahhitler tek taraflı fesih hakkını kullandı

"Öncelikli olması; malum ‘Finanskent’in, daha doğrusu ‘Finans Merkezi’nin devlet tarafından yapılması, birçok bankanın oraya taşınacak olması ve bu metro hattının da onun altından geçiyor olması. Yani biz aldığımızda, bu metro hattı neredeyse sıfır düzeyindeydi. Süreci biz başlattık ve hızlı bir biçimde yürüttük. İşte bugün görüyoruz ki, 2 yıldan biraz fazla bir zamanda TBM kazılarını bitirmiş olduk. Bu anlamda etkili bir biçimde devam ediyor. Vardiyalı sisteme arkadaşlar geçtiler. En yoğun şantiyelerimizden bir tanesi. Öz kaynakla desteklediğimiz bir proje durumunda.”