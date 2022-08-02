İmamoğlu’ndan ‘durdurulan metrolar’ yanıtı: Müteahhitler tek taraflı fesih hakkını kullandı
22:07 02.08.2022 (güncellendi: 22:15 02.08.2022)
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu
© İBB/ONUR GUNAL
İBB Başkanı İmamoğlu, bazı metro hatlarının durdurulduğu yönündeki iddialarla ilgili, “ Pendik-Kaynarca-Tuzla hattı ve Kirazlı-Halkalı hattının durdurulma sebebi şu; malum Cumhurbaşkanlığı bir genelge çıkarttı ve yüzde 10 bitirimin altında kalan işlerle ilgili müteahhitler, tek taraflı sözleşmelerini feshedebiliyorlar" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm tünel kazıları tamamlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattında incelemelerde bulundu.
İmamoğlu, gazetecilerin, “Kamuoyunda durdurulduğu iddiaları gündeme gelen hatlarda son durum nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi.
'Bizim durdurduğumuz hiçbir hat yok'
“Bizim durdurduğumuz hiçbir hat yok. Hatların iki tanesi; Pendik-Kaynarca-Tuzla hattı ve Kirazlı-Halkalı hattının durdurulma sebebi şu: Malum Cumhurbaşkanlığı bir genelge çıkarttı ve yüzde 10 bitirimin altında kalan işlerle ilgili müteahhitler, tek taraflı sözleşmelerini feshedebiliyorlar" diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Kirazlı-Halkalı ve Pendik-Kaynarca-Tuzla hattı da bu oranın altında duruyordu, bir tanesi çok az bir limitle. Ve bu haklarını müteahhitler biz istemememize rağmen, kullandılar. Bizim değil, Cumhurbaşkanı’nın aldığı kararın gereğini yürüttüler. Biz de şimdi ikisiyle ilgili, yeni ihale hazırlığı içerisindeyiz. Hatta bu ayın içinde hızlıca ihaleye çıkıp, iki hatta da yolumuza devam edeceğiz.”
'Aldığımızda, bu metro hattı neredeyse sıfır düzeyindeydi'
“Göztepe-Ataşehir ve Ümraniye hattının da Anadolu Yakası’nda Dudullu-Bostancı hattı gibi çok önem verdikleri hatlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, sebebini şu ifadelerle açıkladı:
"Öncelikli olması; malum ‘Finanskent’in, daha doğrusu ‘Finans Merkezi’nin devlet tarafından yapılması, birçok bankanın oraya taşınacak olması ve bu metro hattının da onun altından geçiyor olması. Yani biz aldığımızda, bu metro hattı neredeyse sıfır düzeyindeydi. Süreci biz başlattık ve hızlı bir biçimde yürüttük. İşte bugün görüyoruz ki, 2 yıldan biraz fazla bir zamanda TBM kazılarını bitirmiş olduk. Bu anlamda etkili bir biçimde devam ediyor. Vardiyalı sisteme arkadaşlar geçtiler. En yoğun şantiyelerimizden bir tanesi. Öz kaynakla desteklediğimiz bir proje durumunda.”
'Yaklaşık 8 aydır Hazine onayı için bakanlıkta imzası bekliyor'
İmamoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi:
“Üzülerek söylüyorum ki; Finans Merkezi’nin altından geçen eylül, ekim ayında 80 bin kişiye yakın insanın orada çalışacağından bahsedilen bir merkezin ihtiyacını karşılayacak olan bu hattın, yaklaşık 8 aydır Hazine onayı için bakanlıkta imzası bekliyor 75 milyon euro’luk kredimiz için. Tam 8 aydır. Bunu defalarca söyledik. Sağdan soldan ilettik. Kendileriyle yazıştık. Ama hiçbir cevap alamadık. Lütfen onu da imzalarlarsa bir an önce, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattımız, en azından hızına daha da hız katacak. Bunu bekliyoruz. Önem verdiğimiz hatlardan birisi. Şu an yüzde 50’nin biraz üzerine çıktık burada iki yılda. 2024’ün ilk aylarında da açmayı planlıyoruz. Böyle bir süreci var. Başarılar dileriz ekiplerimize.”