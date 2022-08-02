https://tr.sputniknews.com/20220802/iranli-suikast-timinin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-beyoglunda-otel-odasinda-atis-talimi-1059425612.html
İranlı suikast timinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Beyoğlu'nda otel odasında atış talimi
İranlı suikast timinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Beyoğlu'nda otel odasında atış talimi
İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye’deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen sabotaj timinin... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T19:54+0300
2022-08-02T19:54+0300
2022-08-02T20:05+0300
türkiye
israil
mit
iran
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İstanbul'da, İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İranlı suikast timinin keşif görüntüleri ortaya çıktı.Önce İran deniz kuvvetlerinde bir dönem asker olan Jamal G. ve Majid N. Beyoğlu'nda İsrailli turistlerin kaldığı otelleri tek tek araştırmaya başladı. Ardından diğer şüpheliler sahte pasaportlar kullanarak Türkiye'ye girdi.Suikastçılar Beyoğlu, Fatih ve Beylikdüzü'nde otel ve günlük kiralık evlerde kaldı. İranlı suikastçılar keşif için motosiklet de aldı. Şüpheliler bunda da yakalanmamak için hayli hassas davrandı. Motosiklet için pazarlık yapan da gidip alan da keşif yapmak için kullanan da farklı isimlerdi. İsrailli turistler İranlı suikast timi tarafından tek tek takip edildi. Suikast timi İsrailli turistlerin fotoğraf ve videoları çekti.Suikastçılar, susturucu takılı silahlarla kaldıkları otel odaları ya da günlük kiralık dairelerde atış talimleri yaptı. Bu anların videolarını da birbirlerine gönderdi. Şüpheliler daha sonra Beyoğlu'nda buluştu. Silah Majid N. tarafından Jamal G.'ye verildi. Jamal G. İsrailli hedeflerinin bulunduğu otel odasına yakın bir oda kiraladı. Sahte pasaportla kiralanan oda da susturucu takılı tabanca ile iki el deneme atışı bile yaptı. Suikast timi dikkat çekmemek için tüm keşiflerde ayrı ayrı yürüdü. İstanbul'da 10 kişilik suikast timi yapılan operasyonlarla yakalanmıştı.
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israil, mit, iran
İranlı suikast timinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Beyoğlu'nda otel odasında atış talimi
19:54 02.08.2022 (güncellendi: 20:05 02.08.2022) Abone ol
İran istihbarat örgütü tarafından yönlendirildiği iddia edilen ve Türkiye’deki İsraillilere yönelik suikast planı deşifre edilen sabotaj timinin havalimanındaki ilk görüntülerine ve İsrailli grupları keşif yapma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Suikastçılar, otel odaları ya da günlük kiralık dairelerde atış talimleri yaptı.
İstanbul'da, İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İranlı suikast timinin keşif görüntüleri ortaya çıktı.
Önce İran deniz kuvvetlerinde bir dönem asker olan Jamal G. ve Majid N. Beyoğlu'nda İsrailli turistlerin kaldığı otelleri tek tek araştırmaya başladı. Ardından diğer şüpheliler sahte pasaportlar kullanarak Türkiye'ye girdi.
Suikastçılar Beyoğlu, Fatih ve Beylikdüzü'nde otel ve günlük kiralık evlerde kaldı. İranlı suikastçılar keşif için motosiklet de aldı. Şüpheliler bunda da yakalanmamak için hayli hassas davrandı. Motosiklet için pazarlık yapan da gidip alan da keşif yapmak için kullanan da farklı isimlerdi. İsrailli turistler İranlı suikast timi tarafından tek tek takip edildi. Suikast timi İsrailli turistlerin fotoğraf ve videoları çekti.
Suikastçılar, susturucu takılı silahlarla kaldıkları otel odaları ya da günlük kiralık dairelerde atış talimleri yaptı. Bu anların videolarını da birbirlerine gönderdi. Şüpheliler daha sonra Beyoğlu'nda buluştu.
Silah Majid N. tarafından Jamal G.'ye verildi. Jamal G. İsrailli hedeflerinin bulunduğu otel odasına yakın bir oda kiraladı. Sahte pasaportla kiralanan oda da susturucu takılı tabanca ile iki el deneme atışı bile yaptı. Suikast timi dikkat çekmemek için tüm keşiflerde ayrı ayrı yürüdü.
İstanbul'da 10 kişilik suikast timi yapılan operasyonlarla yakalanmıştı.