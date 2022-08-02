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https://tr.sputniknews.com/20220802/james-webb-teleskobu-500-milyon-isik-yili-uzakliktaki-cartwheel-galaksisini-goruntuledi-1059431202.html
James Webb Teleskobu, 500 milyon ışık yılı uzaklıktaki Cartwheel Galaksisi’ni görüntüledi
James Webb Teleskobu, 500 milyon ışık yılı uzaklıktaki Cartwheel Galaksisi’ni görüntüledi
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), James Webb Uzay Teleskobu'nun Dünya'nın 500 milyon ışık yılı uzağında bulunan... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T22:07+0300
2022-08-02T22:08+0300
yaşam
nasa
esa
avrupa uzay ajansı (esa)
james webb uzay teleskobu
galaksi
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fotoğraf
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen en son görüntüleri yayınladı. James Webb Teleskobu’nun Cartwheel adlı galaksinin görüntüleriyle beraber galaksinin yıldız oluşumu ve merkezi kara deliği hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkardığı belirtildi. Sculptor takımyıldızında yer alan ve Dünya'dan yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunduğu ifade edilen Chartwheel Galaksisi’nin bir araba tekerleğine benzeyen görünümünün biri sarmal diğeri daha küçük iki galaksinin yüksek hızlı çarpışması şeklinde oluştuğu aktarıldı.NASA ve ESA tarafından yapılan ortak açıklamada, çarpışmanın en çok galaksinin şeklini ve yapısını etkilediği aktarılarak, parlak bir iç halka ve onu çevreleyen renkli bir halkanın çarpışmasıyla oluşan Chartwheel Galaksisi’nin çarpışmanın merkezinden dışarı doğru genişlediği ifade edildi.Açıklamada, parlak halkanın yüksek miktarda sıcak toz içerdiği ve diğer genç yıldız kümelerine ev sahipliği yaptığı belirtilirken, dış halkanın ise yaklaşık 440 milyon yıldır genişlediği aktarıldı. Dış halkanın genişledikçe gaza dönüşerek yeni yıldızların oluşumunu tetiklediği ifade edildi.Açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere diğer teleskoplar tarafından daha önce Cartwheel Galaksisi’nin incelediğini ancak galaksinin görüşü engelleyen toz miktarı nedeniyle yeterince gizemi ortaya çıkaramadığını belirtilerek, James Webb Teleskobu’nun ise kızılötesi ışığı algılama yeteneğiyle, şimdi Carwheel Galaksisi’ndeki yıldız oluşumu ve merkezindeki kara delikle ilgili yeni bilgileri ortaya çıkardığı aktarıldı.Cartwheel Galaksisi için gözlemlerin hala 'çok geçici bir aşamada' olduğu belirtilen açıklamada, "James Webb, bize Cartwheel'in şu anki durumunun bir anlık görüntüsünü verirken, aynı zamanda bu galaksiye geçmişte ne olduğu ve gelecekte nasıl gelişeceği hakkında fikir veriyor" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220801/james-webb-teleskobu-ilk-supernovasini-yakalamis-olabilir-1059357161.html
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nasa, esa, avrupa uzay ajansı (esa), james webb uzay teleskobu, galaksi, görüntü, fotoğraf

James Webb Teleskobu, 500 milyon ışık yılı uzaklıktaki Cartwheel Galaksisi’ni görüntüledi

22:07 02.08.2022 (güncellendi: 22:08 02.08.2022)
© Fotoğraf : NASAABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), James Webb Uzay Teleskobu'nun Dünya'nın 500 milyon ışık yılı uzağında bulunan Cartwheel adlı Galaksiyi görüntülediğini açıkladı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), James Webb Uzay Teleskobu'nun Dünya'nın 500 milyon ışık yılı uzağında bulunan Cartwheel adlı Galaksiyi görüntülediğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© Fotoğraf : NASA
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), James Webb Uzay Teleskobu'nun Dünya'nın 500 milyon ışık yılı uzağında bulunan Cartwheel adlı galaksiyi görüntülediğini açıkladı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen en son görüntüleri yayınladı. James Webb Teleskobu’nun Cartwheel adlı galaksinin görüntüleriyle beraber galaksinin yıldız oluşumu ve merkezi kara deliği hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkardığı belirtildi.
Sculptor takımyıldızında yer alan ve Dünya'dan yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunduğu ifade edilen Chartwheel Galaksisi’nin bir araba tekerleğine benzeyen görünümünün biri sarmal diğeri daha küçük iki galaksinin yüksek hızlı çarpışması şeklinde oluştuğu aktarıldı.

NASA ve ESA tarafından yapılan ortak açıklamada, çarpışmanın en çok galaksinin şeklini ve yapısını etkilediği aktarılarak, parlak bir iç halka ve onu çevreleyen renkli bir halkanın çarpışmasıyla oluşan Chartwheel Galaksisi’nin çarpışmanın merkezinden dışarı doğru genişlediği ifade edildi.

Açıklamada, parlak halkanın yüksek miktarda sıcak toz içerdiği ve diğer genç yıldız kümelerine ev sahipliği yaptığı belirtilirken, dış halkanın ise yaklaşık 440 milyon yıldır genişlediği aktarıldı. Dış halkanın genişledikçe gaza dönüşerek yeni yıldızların oluşumunu tetiklediği ifade edildi.

Açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere diğer teleskoplar tarafından daha önce Cartwheel Galaksisi’nin incelediğini ancak galaksinin görüşü engelleyen toz miktarı nedeniyle yeterince gizemi ortaya çıkaramadığını belirtilerek, James Webb Teleskobu’nun ise kızılötesi ışığı algılama yeteneğiyle, şimdi Carwheel Galaksisi’ndeki yıldız oluşumu ve merkezindeki kara delikle ilgili yeni bilgileri ortaya çıkardığı aktarıldı.

Cartwheel Galaksisi için gözlemlerin hala 'çok geçici bir aşamada' olduğu belirtilen açıklamada, "James Webb, bize Cartwheel'in şu anki durumunun bir anlık görüntüsünü verirken, aynı zamanda bu galaksiye geçmişte ne olduğu ve gelecekte nasıl gelişeceği hakkında fikir veriyor" denildi.
uzay, yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
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