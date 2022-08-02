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https://tr.sputniknews.com/20220802/kadir-sekerin-tahliyesine-itiraz-reddedildi-1059406608.html
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
Konya’da, sevgilisini döven kişiyi engellemek isterken ölümüne sebep olduğu Özgür Duran'ın aile avukatları tarafından Kadir Şeker'in tahliyesine yönelik... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T13:14+0300
2022-08-02T13:18+0300
kadir şeker
tahliye
türkiye
itiraz
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Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Özgür Duran'ın ailesinin avukatları itirazda bulundu. Kadir Şeker'in tekrar tutuklanmasına yönelik yapılan talep Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca reddedildi. Dosya, Yargıtay'a gönderileceği öğrenildi.Konya’da 5 Şubat 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’ndan geçen Kadir Şeker, Ayşe Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’a müdahale etmek isterken Duran’ı bıçaklayarak ölümüne sebep oldu ve tutuklandı. Yerel mahkeme, Kadir Şeker’e 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, bu cezayı indirimle 12 yıl 6 aya düşürdü. Verilen bu karara yapılan itirazın ardından dosya İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi. Yapılan itirazı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker’in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu ve kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kadir Şeker’in cezasını fazla bularak bozdu. Kadir Şeker’in dosyası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce incelenmesinin ardından, dosyaya ilişkin duruşma 5 Temmuz 2022 Salı günü yapıldı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kadir Şeker'in cezası 10 yıl 10 aya düşürülürken, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi. Kadir Şeker’in avukatları ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazlarını kabul eden Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, dosyayı karara bağlayarak Kadir Şeker'in adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220718/kadir-sekerin-tahliyesine-bir-itiraz-daha-1058839130.html
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kadir şeker, tahliye, itiraz

Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi

13:14 02.08.2022 (güncellendi: 13:18 02.08.2022)
© İHAKadir Şeker
Kadir Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© İHA
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Konya’da, sevgilisini döven kişiyi engellemek isterken ölümüne sebep olduğu Özgür Duran'ın aile avukatları tarafından Kadir Şeker'in tahliyesine yönelik yapılan itiraz talebi, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca reddedildi.
Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Özgür Duran'ın ailesinin avukatları itirazda bulundu. Kadir Şeker'in tekrar tutuklanmasına yönelik yapılan talep Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca reddedildi. Dosya, Yargıtay'a gönderileceği öğrenildi.
Konya’da 5 Şubat 2020 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’ndan geçen Kadir Şeker, Ayşe Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’a müdahale etmek isterken Duran’ı bıçaklayarak ölümüne sebep oldu ve tutuklandı.
Yerel mahkeme, Kadir Şeker’e 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, bu cezayı indirimle 12 yıl 6 aya düşürdü. Verilen bu karara yapılan itirazın ardından dosya İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi.
Yapılan itirazı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker’in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu ve kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kadir Şeker’in cezasını fazla bularak bozdu. Kadir Şeker’in dosyası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce incelenmesinin ardından, dosyaya ilişkin duruşma 5 Temmuz 2022 Salı günü yapıldı.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kadir Şeker'in cezası 10 yıl 10 aya düşürülürken, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi. Kadir Şeker’in avukatları ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazlarını kabul eden Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, dosyayı karara bağlayarak Kadir Şeker'in adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi.
Kadir Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
TÜRKİYE
Kadir Şeker'in tahliyesine bir itiraz daha
18 Temmuz, 17:04
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