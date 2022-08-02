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Kayıp İngiliz turist, su kanalı içinde yaralı olarak bulundu
Kayıp İngiliz turist, su kanalı içinde yaralı olarak bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle birlikte Side mahallesinde gezdikten sonra kaybolan 83 yaşındaki İngiltere vatandaşı yaşlı adam, jandarma tarafından... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T03:23+0300
2022-08-02T03:23+0300
türkiye
antalya
manavgat
turist
side
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Edinilen bilgiye göre Antalya'nın Manavgat İlçesi Side Mahallesi'nde dün saat 16.45 sıralarında Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaatta bulunan Margaret Irene Plunkett, alzaymır hastası olan eşi Ronald Joshva Plunkett'in (83) antik Side içerisine gezmek için geldiklerini, kendilerinin Çenger Bölgesindeki Otele dönüş yaptıkları halde eşinin dönüş yapmadığını, kendisine ulaşamadığını ve hayatından endişe duyduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı inceleme ve araştırmalara başlandı. Olaya ayrıca Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri destek verdi. Yaklaşık olarak 35 kilometrelik yol güzergahı üzerinde bulunan 100'ün üzerinde iş yeri ve işletme kameralarını inceleyen jandarma, kayıp yaşlı turisti Gündoğdu Mahallesi Sarı su mevkinde su kanalı içerisinde yaralı olarak buldu. Ronald Joshva Plunkett olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 acil servis aracıyla olay yerinden hastaneye sevk edildi. Haber üzerine hastaneye gelen Plunkett'in yakınları jandarmaya teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20220801/antalyaya-7-ayda-hava-yoluyla-6-milyon-688-bin-turist-geldi-1059375573.html
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antalya, manavgat, turist, side

Kayıp İngiliz turist, su kanalı içinde yaralı olarak bulundu

03:23 02.08.2022
© İHAAntalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle birlikte Side mahallesinde gezdikten sonra kaybolan 83 yaşındaki İngiltere vatandaşı yaşlı adam, jandarma tarafından bir su kanalında yaralı halde bulundu. Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu kanaldan kurtarılan adam hastanede tedavi altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle birlikte Side mahallesinde gezdikten sonra kaybolan 83 yaşındaki İngiltere vatandaşı yaşlı adam, jandarma tarafından bir su kanalında yaralı halde bulundu. Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu kanaldan kurtarılan adam hastanede tedavi altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© İHA
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle birlikte Side mahallesinde gezdikten sonra kaybolan 83 yaşındaki İngiltere vatandaşı yaşlı adam, jandarma tarafından bir su kanalında yaralı halde bulundu. Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu kanaldan kurtarılan adam hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Antalya'nın Manavgat İlçesi Side Mahallesi'nde dün saat 16.45 sıralarında Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaatta bulunan Margaret Irene Plunkett, alzaymır hastası olan eşi Ronald Joshva Plunkett'in (83) antik Side içerisine gezmek için geldiklerini, kendilerinin Çenger Bölgesindeki Otele dönüş yaptıkları halde eşinin dönüş yapmadığını, kendisine ulaşamadığını ve hayatından endişe duyduğu ihbarında bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı inceleme ve araştırmalara başlandı.
Olaya ayrıca Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri destek verdi. Yaklaşık olarak 35 kilometrelik yol güzergahı üzerinde bulunan 100'ün üzerinde iş yeri ve işletme kameralarını inceleyen jandarma, kayıp yaşlı turisti Gündoğdu Mahallesi Sarı su mevkinde su kanalı içerisinde yaralı olarak buldu.
Ronald Joshva Plunkett olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 acil servis aracıyla olay yerinden hastaneye sevk edildi.
Haber üzerine hastaneye gelen Plunkett'in yakınları jandarmaya teşekkür etti.
Antalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
YAŞAM
Antalya'ya 7 ayda hava yoluyla 6 milyon 688 bin turist geldi
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