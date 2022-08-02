https://tr.sputniknews.com/20220802/kayip-ingiliz-turist-su-kanali-icinde-yarali-olarak-bulundu-1059393985.html

Kayıp İngiliz turist, su kanalı içinde yaralı olarak bulundu

Kayıp İngiliz turist, su kanalı içinde yaralı olarak bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle birlikte Side mahallesinde gezdikten sonra kaybolan 83 yaşındaki İngiltere vatandaşı yaşlı adam, jandarma tarafından... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T03:23+0300

2022-08-02T03:23+0300

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türkiye

antalya

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turist

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Edinilen bilgiye göre Antalya'nın Manavgat İlçesi Side Mahallesi'nde dün saat 16.45 sıralarında Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaatta bulunan Margaret Irene Plunkett, alzaymır hastası olan eşi Ronald Joshva Plunkett'in (83) antik Side içerisine gezmek için geldiklerini, kendilerinin Çenger Bölgesindeki Otele dönüş yaptıkları halde eşinin dönüş yapmadığını, kendisine ulaşamadığını ve hayatından endişe duyduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı inceleme ve araştırmalara başlandı. Olaya ayrıca Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri destek verdi. Yaklaşık olarak 35 kilometrelik yol güzergahı üzerinde bulunan 100'ün üzerinde iş yeri ve işletme kameralarını inceleyen jandarma, kayıp yaşlı turisti Gündoğdu Mahallesi Sarı su mevkinde su kanalı içerisinde yaralı olarak buldu. Ronald Joshva Plunkett olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 acil servis aracıyla olay yerinden hastaneye sevk edildi. Haber üzerine hastaneye gelen Plunkett'in yakınları jandarmaya teşekkür etti.

https://tr.sputniknews.com/20220801/antalyaya-7-ayda-hava-yoluyla-6-milyon-688-bin-turist-geldi-1059375573.html

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antalya, manavgat, turist, side