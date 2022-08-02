https://tr.sputniknews.com/20220802/kirmizi-ette-zam-devam-ediyor-1059396487.html

Kırmızı ette ‘zam’ devam ediyor

Kırmızı ette ‘zam’ devam ediyor

Et fiyatlarında, Kurban Bayramı'ndan hemen sonraki hafta, ortalama 10 lira zam geldi. Sektör temsilcileri, bayramdan sonra durgunluk beklediklerini, ancak... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T07:41+0300

2022-08-02T07:41+0300

2022-08-02T07:41+0300

ekonomi

et

kırmızı et

kasap

zam

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Et fiyatlarında artış furyası devam ediyor. Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanlarla birlikte bollaşan etin fiyatında duraklama beklenmesine rağmen yükselişi devam ediyor. Bayramın hemen sonraki hafta, et fiyatları ortalama 10 lira zam geldi. Fiyat artışının bayram sonrasında da devam ettiğini kaydeden İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, “İstanbul’da et fiyatı kalitesine ve bölgeye göre değişiyor. Sığır etinden kıymanın ortalama fiyatı 160 ile 200 lira, danada ise 130 ile 160 lira arasında. Şu an toptanda kilosu 98 ile 104 lira olan karkas etin bize maliyeti 140 lirayı buluyor” dedi.“İstanbul’da haziranda 17 kasap kapandı”Dünya Gazetesi'nden Mehmet Hanifi Gülel'e konuşan ve kasap esnafın işlerinin çok durgun olduğunu ve sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını aktaran Tüfekçi, “Biz esnaf olarak fiyatların geri geleceğini tahmin ediyoruz. Ama bu et çokluğu ve hayvan varlığından değil. Maalesef iş yapamamaktan dolayı olacak. Şu an en büyük sıkıntımız elektrik gideri. Yüksek elektrik faturaları kira bedellerini geçti. Hiç değilse bizim gibi küçük esnafa ayrı bir fiyat politikasının uygulanması için TESK Başkanımız Bendevi Palandöken de bu yönde talepte bulundu” diye konuştu.İstanbul’da Haziran ayında 17 kasabın kapanışına imza attığını söyleyen Tüfekçi, açılan kasap sayısının ise 5 olduğunu bildirdi. Açılan ve kapanan kasap sayısının her ay neredeyse aynı seviyede devam ettiğine dikkat çeken Tüfekçi, “Şu anda esnafımız zarar ediyor. Çünkü sattığı malı yerine koyamıyor. Yaz döneminden dolayı esnafımızın satışları yüksek fiyatlar ve Kurban Bayramı’ndan dolayı yüzde 60’nın işi düşmüş durumda. Ama girdilerimiz buna rağmen yine artıyor” ifadelerini kullandı.Ankara’da muhitine göre et fiyatlarının kıymada 140 ile 150 lira olduğunu, kuşbaşının ise 160 ile 180 lira arasında değiştiğini aktaran Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ da, önceki hafta başında aşağı yukarı yüzde 10 civarında zam geldiğini bildirdi. Kurban Bayramı’nda Türkiye’nin yaklaşık 2 aylık et ihtiyacı kadar hayvan kesildiğini dile getiren Yalçındağ, “Bu yıl her zamankinden biraz daha az kesim oldu. Bu gerek hayvan fiyatlarının pahalı olması, gerekse halkın satın alma gücünün geçen zaman içinde azalmasından kurban kesimini etkiledi. Ayrıca, birçok insan bağış yoluna ya da yurt dışında kesime yönelmesi de bunda etkili oldu” dedi.“En ucuz etin kilosu 150 lira”Kurban Bayramı’nın hemen ertesi hafta başında et fiyatlarına 10 lira zam geldiğini bildiren Kanarya Et Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burak Şahin, satışlarda ise yüksek fiyat ve Kurban Bayramı etkisi ile yüzde 30’a yakın azalma olduğunu söyledi. İstanbul’da bölgelere göre kıyma fiyatları 160 lira, kuşbaşının ise 170-180 lira arasında değiştiğini aktaran Şahin, “En ucuz et fiyatı 150 liradan başlıyor. Bonfileyi 350 liraya satan kasap da var, 450 liraya satan da var” dedi.“Dişi inek kesiminin sonuçları bugüne yansıdı”Et fiyatlarında yaşanan sorunun bugünün meselesi olmadığını belirten Yalçındağ; “Bu günleri biz çağırarak getirdik. 2009’dan beri hayvancılığı konuşuyoruz. Süt fiyatlarında düşüşler, yem fiyatlarında artış nedeniyle üretici ellerindeki hayvanları kesime gönderdi. Şimdi öyle bir noktadayız ki besici 100 hayvanını kestiği zaman bugünkü fiyatlarla kârlı gibi görünüyor. Fakat parasını cebine koyduğunda, pazara çıkıp tekrar hayvan alayım gittiği zaman ancak 80 hayvan alabiliyor, kestirdiği hayvanı kadar alamıyor. Hal böyle olunca bir kaosun içerisine girmiş oluyoruz” diye konuştu. Havan varlığı ile ilgili açıklanan verilerin güvenirliğinin tartışma konusu olduğunu vurgulayan Yalçındağ, “İlan edilen hayvan varlığına sahip olsaydık, şu an et fiyatını konuşmayacaktık.”

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et, kırmızı et, kasap, zam