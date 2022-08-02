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Kremlin ve Rusya Dışişleri'nden 'Pelosi' açıklaması: Tamamen provokasyon
Kremlin ve Rusya Dışişleri'nden 'Pelosi' açıklaması: Tamamen provokasyon
Kremlin Sözcüsü Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pekin'in uyarılarına rağmen Tayvan'a... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T18:19+0300
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dünya
kremlin
tayvan
abd
çin
ziyaret
nancy pelosi
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Dmitriy Peskov, "Bu tur ve Tayvan'a yapılacak olası ziyaret tamamen provokasyon. Ziyaret bölgedeki gerilimin tırmanmasına yol açıyor. Washington, cepheleşme yolunu seçiyor" dedi.Rusya'nın Çin'le mevcut konuda kesinlikle dayanışma içinde olduğunu belirten Peskov, Pekin'in soruna yönelik yaklaşımının anlaşılabilir ve tamamen haklı olduğunun altını çizdi.'ABD son 10 yılda birçok çatışmayı provoke etti'Mariya Zaharova da, ABD'nin söz konusu ziyaret konusunda provokatif bir tutum sergilediğini kaydetti.Washington'un dünyaya istikrarsızlık getirdiğini söyleyen Zaharova, ABD'nin son 10 yılda hiçbir çatışmayı çözmediğini, aksine birçok çatışmayı provoke eden taraf olduğunu vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220802/pelosinin-3-dunya-savasi-cikarabilecek-tayvan-ziyareti-cin-su-35leri-tayvan-bogazina-yoneldi--1059420810.html
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kremlin, tayvan, abd, çin, ziyaret, nancy pelosi

Kremlin ve Rusya Dışişleri'nden 'Pelosi' açıklaması: Tamamen provokasyon

18:19 02.08.2022
© REUTERS / AGENCJA GAZETANancy Pelosi
Nancy Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© REUTERS / AGENCJA GAZETA
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Kremlin Sözcüsü Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pekin'in uyarılarına rağmen Tayvan'a gitmesini 'tamamen provokasyon' olarak niteledi.
Dmitriy Peskov, "Bu tur ve Tayvan'a yapılacak olası ziyaret tamamen provokasyon. Ziyaret bölgedeki gerilimin tırmanmasına yol açıyor. Washington, cepheleşme yolunu seçiyor" dedi.

Rusya'nın Çin'le mevcut konuda kesinlikle dayanışma içinde olduğunu belirten Peskov, Pekin'in soruna yönelik yaklaşımının anlaşılabilir ve tamamen haklı olduğunun altını çizdi.

'ABD son 10 yılda birçok çatışmayı provoke etti'

Mariya Zaharova da, ABD'nin söz konusu ziyaret konusunda provokatif bir tutum sergilediğini kaydetti.

Washington'un dünyaya istikrarsızlık getirdiğini söyleyen Zaharova, ABD'nin son 10 yılda hiçbir çatışmayı çözmediğini, aksine birçok çatışmayı provoke eden taraf olduğunu vurguladı.
Tayvan- Nancy Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
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