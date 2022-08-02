https://tr.sputniknews.com/20220802/kremlin-ve-rusya-disislerinden-pelosi-aciklamasi-tamamen-provokasyon-1059422283.html

Kremlin ve Rusya Dışişleri'nden 'Pelosi' açıklaması: Tamamen provokasyon

Kremlin ve Rusya Dışişleri'nden 'Pelosi' açıklaması: Tamamen provokasyon

Kremlin Sözcüsü Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pekin'in uyarılarına rağmen Tayvan'a... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T18:19+0300

2022-08-02T18:19+0300

2022-08-02T18:19+0300

dünya

kremlin

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abd

çin

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Dmitriy Peskov, "Bu tur ve Tayvan'a yapılacak olası ziyaret tamamen provokasyon. Ziyaret bölgedeki gerilimin tırmanmasına yol açıyor. Washington, cepheleşme yolunu seçiyor" dedi.Rusya'nın Çin'le mevcut konuda kesinlikle dayanışma içinde olduğunu belirten Peskov, Pekin'in soruna yönelik yaklaşımının anlaşılabilir ve tamamen haklı olduğunun altını çizdi.'ABD son 10 yılda birçok çatışmayı provoke etti'Mariya Zaharova da, ABD'nin söz konusu ziyaret konusunda provokatif bir tutum sergilediğini kaydetti.Washington'un dünyaya istikrarsızlık getirdiğini söyleyen Zaharova, ABD'nin son 10 yılda hiçbir çatışmayı çözmediğini, aksine birçok çatışmayı provoke eden taraf olduğunu vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220802/pelosinin-3-dunya-savasi-cikarabilecek-tayvan-ziyareti-cin-su-35leri-tayvan-bogazina-yoneldi--1059420810.html

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kremlin, tayvan, abd, çin, ziyaret, nancy pelosi