https://tr.sputniknews.com/20220802/mevsimlik-iscilerle-mahalle-sakinleri-arasinda-kavga-4-guvenlik-gorevlisi-ve-2-isci-yaralandi-1059395259.html
Mevsimlik işçilerle mahalle sakinleri arasında kavga: 4 güvenlik görevlisi ve 2 işçi yaralandı
Mevsimlik işçilerle mahalle sakinleri arasında kavga: 4 güvenlik görevlisi ve 2 işçi yaralandı
Bursa’da inşaat işçileriyle başka bir grup birbirine girdi. Çıkan kavgada 2 polis, 2 bekçi olmak üzere 6 kişi yaralandı. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T05:29+0300
2022-08-02T05:29+0300
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gürsu
kavga
polis
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Olay, Bursa'nın Gürsu İlçesi Kurtuluş Mahallesi Girne Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup şüpheli, araçla gelerek mevsimlik işçiler olduğu iddia edilen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen şüpheliler yanında getirdikleri bıçakla inşaat çalışanı Harun P.’yi (17) ve Sinan G.’yi bacaklarından yaraladı. Bunun üzerine inşaat işçileri kendilerini korumak için çalıştıkları alandan taş ve tuğla atmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan polislerden Rüstem T. ve Zafer Ö. ile bekçilerden Bahattin E. ve Uğur K. taşların isabet etmesiyle yaralandı. Bölgeye çok sayıda Çevik Kuvvet ekiplerinin sevk edilmesiyle kavga kontrol altına alındı. İnşaat çalışanları ise polis korumasıyla bölgeden tahliye edildi.Yaralılar, Sağlık ekiplerince Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220729/izmirde-amator-balikcilarin-yer-kavgasinda-1-kisi-oldu-1059290323.html
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bursa, gürsu , kavga, polis, bekçi, yaralı
Mevsimlik işçilerle mahalle sakinleri arasında kavga: 4 güvenlik görevlisi ve 2 işçi yaralandı
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Bursa’da inşaat işçileriyle başka bir grup birbirine girdi. Çıkan kavgada 2 polis, 2 bekçi olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Olay, Bursa'nın Gürsu İlçesi Kurtuluş Mahallesi Girne Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup şüpheli, araçla gelerek mevsimlik işçiler olduğu iddia edilen kişilerle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen şüpheliler yanında getirdikleri bıçakla inşaat çalışanı Harun P.’yi (17) ve Sinan G.’yi bacaklarından yaraladı. Bunun üzerine inşaat işçileri kendilerini korumak için çalıştıkları alandan taş ve tuğla atmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan polislerden Rüstem T. ve Zafer Ö. ile bekçilerden Bahattin E. ve Uğur K. taşların isabet etmesiyle yaralandı.
Bölgeye çok sayıda Çevik Kuvvet ekiplerinin sevk edilmesiyle kavga kontrol altına alındı. İnşaat çalışanları ise polis korumasıyla bölgeden tahliye edildi.
Yaralılar, Sağlık ekiplerince Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.