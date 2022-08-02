Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220802/mevsimlik-iscilerle-mahalle-sakinleri-arasinda-kavga-4-guvenlik-gorevlisi-ve-2-isci-yaralandi-1059395259.html
Mevsimlik işçilerle mahalle sakinleri arasında kavga: 4 güvenlik görevlisi ve 2 işçi yaralandı
Mevsimlik işçilerle mahalle sakinleri arasında kavga: 4 güvenlik görevlisi ve 2 işçi yaralandı
Bursa’da inşaat işçileriyle başka bir grup birbirine girdi. Çıkan kavgada 2 polis, 2 bekçi olmak üzere 6 kişi yaralandı. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T05:29+0300
2022-08-02T05:29+0300
türkiye
bursa
gürsu
kavga
polis
bekçi
yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059395376_9:0:1245:695_1920x0_80_0_0_9d89d0f7fb71ecbe12beeb10a2aa08d6.jpg
Olay, Bursa'nın Gürsu İlçesi Kurtuluş Mahallesi Girne Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup şüpheli, araçla gelerek mevsimlik işçiler olduğu iddia edilen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen şüpheliler yanında getirdikleri bıçakla inşaat çalışanı Harun P.’yi (17) ve Sinan G.’yi bacaklarından yaraladı. Bunun üzerine inşaat işçileri kendilerini korumak için çalıştıkları alandan taş ve tuğla atmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan polislerden Rüstem T. ve Zafer Ö. ile bekçilerden Bahattin E. ve Uğur K. taşların isabet etmesiyle yaralandı. Bölgeye çok sayıda Çevik Kuvvet ekiplerinin sevk edilmesiyle kavga kontrol altına alındı. İnşaat çalışanları ise polis korumasıyla bölgeden tahliye edildi.Yaralılar, Sağlık ekiplerince Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220729/izmirde-amator-balikcilarin-yer-kavgasinda-1-kisi-oldu-1059290323.html
türkiye
bursa
gürsu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059395376_163:0:1090:695_1920x0_80_0_0_01f0c776d4900d8424c2c58c78788d45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, gürsu , kavga, polis, bekçi, yaralı

Mevsimlik işçilerle mahalle sakinleri arasında kavga: 4 güvenlik görevlisi ve 2 işçi yaralandı

05:29 02.08.2022
© İHABursa’da inşaat işçileriyle başka bir grup birbirine girdi. Çıkan kavgada 2 polis, 2 bekçi olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Bursa’da inşaat işçileriyle başka bir grup birbirine girdi. Çıkan kavgada 2 polis, 2 bekçi olmak üzere 6 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Bursa’da inşaat işçileriyle başka bir grup birbirine girdi. Çıkan kavgada 2 polis, 2 bekçi olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Olay, Bursa'nın Gürsu İlçesi Kurtuluş Mahallesi Girne Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup şüpheli, araçla gelerek mevsimlik işçiler olduğu iddia edilen kişilerle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen şüpheliler yanında getirdikleri bıçakla inşaat çalışanı Harun P.’yi (17) ve Sinan G.’yi bacaklarından yaraladı. Bunun üzerine inşaat işçileri kendilerini korumak için çalıştıkları alandan taş ve tuğla atmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan polislerden Rüstem T. ve Zafer Ö. ile bekçilerden Bahattin E. ve Uğur K. taşların isabet etmesiyle yaralandı.
Bölgeye çok sayıda Çevik Kuvvet ekiplerinin sevk edilmesiyle kavga kontrol altına alındı. İnşaat çalışanları ise polis korumasıyla bölgeden tahliye edildi.
Yaralılar, Sağlık ekiplerince Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İzmir'in Konak ilçesinde, caddede elinde pompalı tüfekle duran şüpheli, kendisini uyaran bekçilere ateş açtı. Çok sayıda suç kaydı olan şüpheli pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 bekçi yaralandı. Şüpheli kısa sürede sivil polisler tarafından etkisiz hala getirilerek gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
YAŞAM
İzmir'de amatör balıkçıların yer kavgasında 1 kişi öldü
29 Temmuz, 18:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала