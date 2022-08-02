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MSB: Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı
MSB: Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa Limanı’ndan dün hareket eden, mısır yüklü kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştığını duyurdu. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
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milli savunma bakanlığı
türkiye
tahıl
mısır
gemi
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Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştıMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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milli savunma bakanlığı, tahıl, mısır, gemi

MSB: Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı

21:12 02.08.2022 (güncellendi: 21:23 02.08.2022)
© MSBUkrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi
Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© MSB
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa Limanı’ndan dün hareket eden, mısır yüklü kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştığını duyurdu.
Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir.
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