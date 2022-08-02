https://tr.sputniknews.com/20220802/msb-odessa-limanindan-hareket-eden-misir-yuklu-gemi-istanbul-bogazi-karadeniz-girisine-ulasti-1059428656.html

MSB: Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı

MSB: Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa Limanı’ndan dün hareket eden, mısır yüklü kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştığını duyurdu. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T21:12+0300

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milli savunma bakanlığı

türkiye

tahıl

mısır

gemi

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Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştıMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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milli savunma bakanlığı, tahıl, mısır, gemi