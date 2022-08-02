https://tr.sputniknews.com/20220802/msb-odessa-limanindan-hareket-eden-misir-yuklu-gemi-istanbul-bogazi-karadeniz-girisine-ulasti-1059428656.html
MSB: Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı
MSB: Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa Limanı’ndan dün hareket eden, mısır yüklü kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştığını duyurdu. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T21:12+0300
2022-08-02T21:12+0300
2022-08-02T21:23+0300
milli savunma bakanlığı
türkiye
tahıl
mısır
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059428824_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1c3e71f7ec569c03c02d5f5b23f4d082.jpg
Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştıMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059428824_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_005d30bc964c772f37a5aee549de793a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı, tahıl, mısır, gemi
MSB: Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı
21:12 02.08.2022 (güncellendi: 21:23 02.08.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa Limanı’ndan dün hareket eden, mısır yüklü kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştığını duyurdu.
Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir.