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https://tr.sputniknews.com/20220802/msb-odessa-limanindan-hareket-eden-misir-yuklu-gemi-saat-2100-civari-istanbul-bogazina-ulasacak-1059423296.html
MSB: Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı'na ulaşacak
MSB: Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı'na ulaşacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa Limanı’ndan dün hareket eden, mısır yüklü kuru yük gemisinin bu akşam İstanbul Boğazı'ndan giriş yapacağını duyurdu. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T18:48+0300
2022-08-02T19:08+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
gemi
ukrayna krizi
odessa
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'dan gelen kuru yük gemisine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar ifade edildi:
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milli savunma bakanlığı (msb), gemi, ukrayna krizi, odessa

MSB: Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı'na ulaşacak

18:48 02.08.2022 (güncellendi: 19:08 02.08.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa Limanı’ndan dün hareket eden, mısır yüklü kuru yük gemisinin bu akşam İstanbul Boğazı'ndan giriş yapacağını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'dan gelen kuru yük gemisine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar ifade edildi:
"Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır."
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