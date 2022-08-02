https://tr.sputniknews.com/20220802/msb-odessa-limanindan-hareket-eden-misir-yuklu-gemi-saat-2100-civari-istanbul-bogazina-ulasacak-1059423296.html
MSB: Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı'na ulaşacak
MSB: Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı'na ulaşacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa Limanı’ndan dün hareket eden, mısır yüklü kuru yük gemisinin bu akşam İstanbul Boğazı'ndan giriş yapacağını duyurdu. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T18:48+0300
2022-08-02T18:48+0300
2022-08-02T19:08+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
gemi
ukrayna krizi
odessa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053401747_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a2c6f070deb6f0a5b4cf6bb8ec4560f8.jpg
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'dan gelen kuru yük gemisine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar ifade edildi:
türkiye
odessa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053401747_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_05e2208333d88084d97ec09b0b75f259.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), gemi, ukrayna krizi, odessa
MSB: Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı'na ulaşacak
18:48 02.08.2022 (güncellendi: 19:08 02.08.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa Limanı’ndan dün hareket eden, mısır yüklü kuru yük gemisinin bu akşam İstanbul Boğazı'ndan giriş yapacağını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'dan gelen kuru yük gemisine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar ifade edildi:
"Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır."