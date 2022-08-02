https://tr.sputniknews.com/20220802/muharrem-ince-otobusten-inip-otomobil-iterken-goruntulendi-1059427586.html
Muharrem İnce, parti otobüsünün geçişini engelleyen otomobili iterken görüntülendi
Muharrem İnce, parti otobüsünün geçişini engelleyen otomobili iterken görüntülendi
Memleket Partisi lideri İnce, Muğla ziyaretinde parti otobüsünün geçişine engel olan aracı iterek, yolun açılmasına yardım etti. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T20:30+0300
2022-08-02T20:30+0300
2022-08-02T20:31+0300
türkiye
otobüs
muharrem ince
otomobil
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla ziyaretinde otobüsünün geçişine engel olan ve yolda kalan aracı otobüsten inerek itti, yolun açılmasına yardım etti.Memleket Partisi lideri İnce, Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe ziyareti sırasında yolda kalan aracı otobüsünden inerek itmeye yardım etti. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
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otobüs, muharrem ince, otomobil
Muharrem İnce, parti otobüsünün geçişini engelleyen otomobili iterken görüntülendi
20:30 02.08.2022 (güncellendi: 20:31 02.08.2022) Abone ol
Memleket Partisi lideri İnce, Muğla ziyaretinde parti otobüsünün geçişine engel olan aracı iterek, yolun açılmasına yardım etti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla ziyaretinde otobüsünün geçişine engel olan ve yolda kalan aracı otobüsten inerek itti, yolun açılmasına yardım etti.
Memleket Partisi lideri İnce, Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe ziyareti sırasında yolda kalan aracı otobüsünden inerek itmeye yardım etti. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.