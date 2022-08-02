https://tr.sputniknews.com/20220802/muharrem-ince-otobusten-inip-otomobil-iterken-goruntulendi-1059427586.html

Muharrem İnce, parti otobüsünün geçişini engelleyen otomobili iterken görüntülendi

Muharrem İnce, parti otobüsünün geçişini engelleyen otomobili iterken görüntülendi

Memleket Partisi lideri İnce, Muğla ziyaretinde parti otobüsünün geçişine engel olan aracı iterek, yolun açılmasına yardım etti. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

otobüs

muharrem ince

otomobil

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla ziyaretinde otobüsünün geçişine engel olan ve yolda kalan aracı otobüsten inerek itti, yolun açılmasına yardım etti.Memleket Partisi lideri İnce, Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe ziyareti sırasında yolda kalan aracı otobüsünden inerek itmeye yardım etti. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

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otobüs, muharrem ince, otomobil