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https://tr.sputniknews.com/20220802/muharrem-ince-otobusten-inip-otomobil-iterken-goruntulendi-1059427586.html
Muharrem İnce, parti otobüsünün geçişini engelleyen otomobili iterken görüntülendi
Muharrem İnce, parti otobüsünün geçişini engelleyen otomobili iterken görüntülendi
Memleket Partisi lideri İnce, Muğla ziyaretinde parti otobüsünün geçişine engel olan aracı iterek, yolun açılmasına yardım etti. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T20:30+0300
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türkiye
otobüs
muharrem ince
otomobil
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla ziyaretinde otobüsünün geçişine engel olan ve yolda kalan aracı otobüsten inerek itti, yolun açılmasına yardım etti.Memleket Partisi lideri İnce, Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe ziyareti sırasında yolda kalan aracı otobüsünden inerek itmeye yardım etti. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
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otobüs, muharrem ince, otomobil

Muharrem İnce, parti otobüsünün geçişini engelleyen otomobili iterken görüntülendi

20:30 02.08.2022 (güncellendi: 20:31 02.08.2022)
© İHA Muharrem İnce, yolda kalan aracı otobüsten inerek itti, yolun açılmasına yardım etti
 Muharrem İnce, yolda kalan aracı otobüsten inerek itti, yolun açılmasına yardım etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© İHA
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Memleket Partisi lideri İnce, Muğla ziyaretinde parti otobüsünün geçişine engel olan aracı iterek, yolun açılmasına yardım etti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla ziyaretinde otobüsünün geçişine engel olan ve yolda kalan aracı otobüsten inerek itti, yolun açılmasına yardım etti.
Memleket Partisi lideri İnce, Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe ziyareti sırasında yolda kalan aracı otobüsünden inerek itmeye yardım etti. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
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