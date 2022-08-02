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Netflix duyurdu: Squid Game oyunlarını 'gerçek hayatta oynamak' mümkün olacak
Netflix duyurdu: Squid Game oyunlarını 'gerçek hayatta oynamak' mümkün olacak
Abone kaybıyla hızı kesilen ve daha düşük ücretli ama reklamlı abonelik gibi seçeneklerle akıntıyı tersine çevirmeye çalışan çevrimiçi dizi- film izleme... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T15:15+0300
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yaşam
squid game
oyun
netflix
dizi
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'Immersive Gamebox' ile işbirliği açıklayan Netflix, platformun en çok seyredilen yapımlarından olan ve uluslararası ödül törenlerinde ilklere imza atan Güney Kore yapımı dizinin çok oyunculu sanal gerçeklik oyununu hazırlıyor. Oyuncular dizideki 'Kırmızı Işık, Yeşil Işık' ve 'Kalamar Oyunu' gibi kategorilerde mücadele edecek, oyunda sanal gerçeklik ve harekete duyarlı sensörlerin kullanıldığı teknoloji bir araya getirilecek. 21 Eylül'de ABD'de 9, İngiltere'de de 4 noktada piyasaya sürülecek oyunda yaş sınırı 16. Oynanan yere bağlı değişmekle birlikte 60 dakikalık oyunun fiyatı ise katılımcı başına 21.99 dolar ila 39.99 dolar arasında değişecek. Netflix 'tüm zamanların bu en popüler dizisi'nin yarışma formatını da hazırlamış, 456 kişinin mücadele edeceği yarışmada kazanana 4.56 milyon dolar para ödülü verileceğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220615/netflixten-45-milyon-dolar-odullu-squid-game-yarismasi-en-kotu-ihtimal-eve-eli-bos-donmek-1057441315.html
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squid game, oyun, netflix, dizi, güney kore

Netflix duyurdu: Squid Game oyunlarını 'gerçek hayatta oynamak' mümkün olacak

15:15 02.08.2022 (güncellendi: 15:16 02.08.2022)
© AFP 2022 / ARMEND NIMANISquid Game
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / ARMEND NIMANI
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Abone kaybıyla hızı kesilen ve daha düşük ücretli ama reklamlı abonelik gibi seçeneklerle akıntıyı tersine çevirmeye çalışan çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, popülaritesini artırmak için başvurduğu bir diğer yöntem olan oyunlar kategorisinde 'Squid Game' dizisinin ekmeğini yiyecek.
'Immersive Gamebox' ile işbirliği açıklayan Netflix, platformun en çok seyredilen yapımlarından olan ve uluslararası ödül törenlerinde ilklere imza atan Güney Kore yapımı dizinin çok oyunculu sanal gerçeklik oyununu hazırlıyor.
Oyuncular dizideki 'Kırmızı Işık, Yeşil Işık' ve 'Kalamar Oyunu' gibi kategorilerde mücadele edecek, oyunda sanal gerçeklik ve harekete duyarlı sensörlerin kullanıldığı teknoloji bir araya getirilecek. 21 Eylül'de ABD'de 9, İngiltere'de de 4 noktada piyasaya sürülecek oyunda yaş sınırı 16. Oynanan yere bağlı değişmekle birlikte 60 dakikalık oyunun fiyatı ise katılımcı başına 21.99 dolar ila 39.99 dolar arasında değişecek.
Netflix 'tüm zamanların bu en popüler dizisi'nin yarışma formatını da hazırlamış, 456 kişinin mücadele edeceği yarışmada kazanana 4.56 milyon dolar para ödülü verileceğini açıklamıştı.
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15 Haziran , 10:04
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