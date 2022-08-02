https://tr.sputniknews.com/20220802/osymden-kpss-aciklamasi-ortaya-atilan-iddialar-asilsiz-1059415962.html

ÖSYM'den KPSS açıklaması: Ortaya atılan iddialar asılsız

ÖSYM'den KPSS açıklaması: Ortaya atılan iddialar asılsız

ÖSYM, KPSS iddialarına ilişkin açıklamasında, "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T15:57+0300

2022-08-02T15:57+0300

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) pazar günü yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı'na ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu bildirildi.ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavlarının 31 Temmuz Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ösym, kpss, iddia