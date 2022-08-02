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ÖSYM'den KPSS açıklaması: Ortaya atılan iddialar asılsız
ÖSYM'den KPSS açıklaması: Ortaya atılan iddialar asılsız
ÖSYM, KPSS iddialarına ilişkin açıklamasında, "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) pazar günü yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı'na ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu bildirildi.ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavlarının 31 Temmuz Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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ösym, kpss, iddia

ÖSYM'den KPSS açıklaması: Ortaya atılan iddialar asılsız

15:57 02.08.2022 (güncellendi: 16:01 02.08.2022)
© Fotoğraf : ÖSYMÖSYM
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© Fotoğraf : ÖSYM
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ÖSYM, KPSS iddialarına ilişkin açıklamasında, "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) pazar günü yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı'na ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu bildirildi.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavlarının 31 Temmuz Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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