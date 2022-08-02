https://tr.sputniknews.com/20220802/pelosi-malezyada-sonraki-duragi-tayvan-bomba-alarminda-pekin-abd-bedel-oder-kararliliginda-1059399689.html

Pelosi Malezya'da, 'sonraki durağı' Tayvan bomba alarmında, Pekin 'ABD bedel öder' kararlılığında

Pelosi Malezya'da, 'sonraki durağı' Tayvan bomba alarmında, Pekin 'ABD bedel öder' kararlılığında

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Malezya'daki temaslarını tamamlamasının ardından geçmesinin beklendiği Tayvan'da havaalanına bomba ihbarı yapıldı, Çin... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T11:14+0300

2022-08-02T11:14+0300

2022-08-02T11:54+0300

dünya

çin

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ABD'nin üç numarası konumundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Tayvan'a 'tek Çin' politikası uygulayan Pekin'in 'Çin ordusunun seyirci kalmayacağı ve ABD için çok ciddi sonuçları olacağı' uyarıları eşliğinde bu akşam Tayvan'a gitmesi bekleniyor. Bu sabah Malezya'ya varan Pelosi'nin Kuala Lumpur'da başbakan ve meclis başkanıyla temaslarının ardından geçmesinin beklendiği Tayvan alarmda. Tayvan basını, başkent Taipei'nin Taiyuan Uluslararası Havalimanı'na üç bomba konulduğuna dair ihbar geldiğini duyurdu. Tayvan'daki Çin'le birleşme yanlıları da Pelosi'nin olası ziyaretini protesto için sokağa döküldü.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın adaya gelmemesini isteyen protestocuların bazısı “Çirkin Amerikalı” yazılı pankartlar taşıdı. Taiyuan'dan başka bir havaalanına inmesi gündemde olan Pelosi'nin olası ziyareti öncesi Tayvan ordusunun savaşa hazırlıklı olma durumunu artırdığı belirtildi.Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde Pekin'in çok sert tepki verme kararlılığını yineledi.Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying, "Pelosi'nin rotasına çok dikkat ediyoruz ve eğer ABD diğerlerinin fikirlerine aldırmadan hareket ederse, Çin, egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını korumak için kesinlikle kararlı ve sert önlemler alacaktır" dedi. "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse ABD bedel ödeyecek" vurgusunu yapan Hua, "ABD tarafı, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını baltalamanın sorumluluğu üstlenecek ve bedelini ödeyecek" ifadesini kullandı. Sözcü, 'Çin ile ABD'nin her düzeyde ve çeşitli kanallar aracılığıyla yakın temasları sürdürdüğünü' sözlerine ekledi. Dün 95. kuruluş yıldönümünü kutlayan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 'uçak gemisi öldüren' lakaplı DF-17 füzesini ilk kez ateşlediği askeri tatbikatların görüntülerini yayımlayan ve Tayvan Boğazı'nın karşısında yer alan Fujian eyaletinin sahillerine birliklerin konuşlandırıldığını gösteren Çin medyası, bölgedeki tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Bu sabah bir dizi Çin savaş uçağı, Tayvan Boğazı'nın orta hattına yakın uçuş gerçekleştirdi. Çin ordusu bugün Güney Çin Denizi'nde de tatbikata başladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise 'artan gerilimin sorumlusunun Pekin olacağı' yanıtını verdi. Haberlere göre USS Ronald Reagan liderliğindeki bir ABD uçak gemisi saldırı grubu da olası Çin müdahalesine karşı Tayvan yönünde hareket halinde. Son olarak Flightradar, ABD Hava Kuvvetlerine ait özel bir jetin Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan havalandığını ve güneye doğru gittiğini bildirdi. Yolcu jetinin bir Boeing C-40C olduğunu; ABD Hava Kuvvetleri web sitesinde bunların ABD liderlerine güvenli, konforlu ulaşım sağladığının belirtildiğini aktaran Flightradar, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın uçakta olup olmadığına dair elde bilgi olmadığını kaydetti.

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