Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220802/pelosi-tayvanda-beklenirken-gerilim-dorukta-1059413081.html
Pelosi, Tayvan'da beklenirken gerilim dorukta
Pelosi, Tayvan'da beklenirken gerilim dorukta
Malezya'dan ayrılan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bindiği sanılan uçağın Güney Çin Denizi'nden geçmeyip Celebes Denizi'nden dönüş yaparak... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T14:44+0300
2022-08-02T14:44+0300
multimedya
karikatür
tayvan
çin
abd
nancy pelosi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059412629_0:0:2263:1273_1920x0_80_0_0_e476f49afb63c5d3ab682d61cad65b6a.jpg
Tayvan medyasına göre Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti öncesinde Güney Çin Denizi'ne iki uçak gemisi konuşlandırdı.29-30 Temmuz'da Tayvan yakınlarındaki sularda atış tatbikatları düzenleyen Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bugün Güney Çin Denizi'nde 6 Ağustos'a kadar devam edecek yeni eğitim tatbikatlarına başladı.Buna karşı Tayvan ordusu, savaşa hazırlık olma düzeyini artırıp 4 Ağustos'ta sona erecek tatbikatlara geçti.USS Ronald Reagan liderliğindeki bir ABD uçak gemisi saldırı grubu da olası Çin müdahalesine karşı Tayvan yönünde hareket halinde.
tayvan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059412629_196:0:1893:1273_1920x0_80_0_0_82e96a0e98c6b0d85a7bc1d8b32e999a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karikatür , tayvan, çin, abd, nancy pelosi

Pelosi, Tayvan'da beklenirken gerilim dorukta

14:44 02.08.2022
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiyKarikatür
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© Sputnik / Vitaliy Podvitskiy
Abone olTelegram
Vitaliy Podvitski - Sputnik Türkiye
Vitaliy Podvitskiy
Tüm yazılar
Malezya'dan ayrılan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bindiği sanılan uçağın Güney Çin Denizi'nden geçmeyip Celebes Denizi'nden dönüş yaparak Tayvan yönünde ilerlediği Flightradar tarafından duyuruldu.
Tayvan medyasına göre Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti öncesinde Güney Çin Denizi'ne iki uçak gemisi konuşlandırdı.
29-30 Temmuz'da Tayvan yakınlarındaki sularda atış tatbikatları düzenleyen Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bugün Güney Çin Denizi'nde 6 Ağustos'a kadar devam edecek yeni eğitim tatbikatlarına başladı.
Buna karşı Tayvan ordusu, savaşa hazırlık olma düzeyini artırıp 4 Ağustos'ta sona erecek tatbikatlara geçti.
USS Ronald Reagan liderliğindeki bir ABD uçak gemisi saldırı grubu da olası Çin müdahalesine karşı Tayvan yönünde hareket halinde.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала