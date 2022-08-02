https://tr.sputniknews.com/20220802/pelosi-tayvanda-beklenirken-gerilim-dorukta-1059413081.html
Pelosi, Tayvan'da beklenirken gerilim dorukta
Pelosi, Tayvan'da beklenirken gerilim dorukta
Malezya'dan ayrılan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bindiği sanılan uçağın Güney Çin Denizi'nden geçmeyip Celebes Denizi'nden dönüş yaparak... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T14:44+0300
2022-08-02T14:44+0300
2022-08-02T14:44+0300
multimedya
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Tayvan medyasına göre Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti öncesinde Güney Çin Denizi'ne iki uçak gemisi konuşlandırdı.29-30 Temmuz'da Tayvan yakınlarındaki sularda atış tatbikatları düzenleyen Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bugün Güney Çin Denizi'nde 6 Ağustos'a kadar devam edecek yeni eğitim tatbikatlarına başladı.Buna karşı Tayvan ordusu, savaşa hazırlık olma düzeyini artırıp 4 Ağustos'ta sona erecek tatbikatlara geçti.USS Ronald Reagan liderliğindeki bir ABD uçak gemisi saldırı grubu da olası Çin müdahalesine karşı Tayvan yönünde hareket halinde.
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Vitaliy Podvitskiy
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karikatür , tayvan, çin, abd, nancy pelosi
Pelosi, Tayvan'da beklenirken gerilim dorukta
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Malezya'dan ayrılan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bindiği sanılan uçağın Güney Çin Denizi'nden geçmeyip Celebes Denizi'nden dönüş yaparak Tayvan yönünde ilerlediği Flightradar tarafından duyuruldu.
Tayvan medyasına göre Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti öncesinde Güney Çin Denizi'ne iki uçak gemisi konuşlandırdı.
29-30 Temmuz'da Tayvan yakınlarındaki sularda atış tatbikatları düzenleyen Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bugün Güney Çin Denizi'nde 6 Ağustos'a kadar devam edecek yeni eğitim tatbikatlarına başladı.
Buna karşı Tayvan ordusu, savaşa hazırlık olma düzeyini artırıp 4 Ağustos'ta sona erecek tatbikatlara geçti.
USS Ronald Reagan liderliğindeki bir ABD uçak gemisi saldırı grubu
da olası Çin müdahalesine karşı Tayvan yönünde hareket halinde
.