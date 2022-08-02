https://tr.sputniknews.com/20220802/pelosi-tayvanda-beklenirken-gerilim-dorukta-cinin-2-ucak-gemisi-guney-cin-denizinde-1059409981.html

Pelosi Tayvan'da beklenirken gerilim dorukta: 'Çin'in 2 uçak gemisi Güney Çin Denizi'nde'

Pelosi Tayvan'da beklenirken gerilim dorukta: 'Çin'in 2 uçak gemisi Güney Çin Denizi'nde'

Malezya'dan ayrılan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bindiği sanılan uçağın Güney Çin Denizi'nden geçmeyip Celebes Denizi'nden dönüş yaparak... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T13:57+0300

2022-08-02T13:57+0300

2022-08-02T15:20+0300

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tayvan

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Tayvan medyasına göre Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti öncesinde Güney Çin Denizi'ne iki uçak gemisi konuşlandırdı. Tayvan gazetesi Zhongguo Shibao, Çin uçak gemileri CNS Liaoning ve CNS Shandong'un sırasıyla doğudaki Shandong eyaletinin Qingdao ve güneydeki Hainan eyaletinin Sanya limanlarından ayrıldığını yazdı.Haberde uçak gemilerinin hareket saati veya olası varış yeri hakkında herhangi bir ayrıntı verilmedi. 29-30 Temmuz'da Tayvan yakınlarındaki sularda atış tatbikatları düzenleyen Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bugün Güney Çin Denizi'nde 6 Ağustos'a kadar devam edecek yeni eğitim tatbikatlarına başladı.Buna karşı Tayvan ordusu, savaşa hazırlık olma düzeyini artırıp 4 Ağustos'ta sona erecek tatbikatlara geçti.Çin savaş uçaklarının Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölge yakınında muharebe devriye uçuşları gerçekleştirdiğine dair video yayımlandı. Tayvan'ın Mirage savaş uçakları da adanın semalarında devriyeye çıktı. USS Ronald Reagan liderliğindeki bir ABD uçak gemisi saldırı grubu da olası Çin müdahalesine karşı Tayvan yönünde hareket halinde.Tüm bunlar olurken, Pelosi'nin bindiği sanılan uçağın Güney Çin Denizi'nden geçmeyip Celebes Denizi'nden dönüş yaparak Tayvan yönünde ilerlediğini sosyal medya hesaplarından duyuran Flightradar24'ün sitesinin, yüz binlerce kişi tarafından takip edildiğinden ya da siber saldırıya uğradığından bir süre açılamadığı belirtildi.Tayvan başkanlık yönetiminin web sitesine de siber saldırı nedeniyle erişilemediği haberi geldi.Tayvan medyası ise Pelosi'nin adadaki tüm programını öğrendiğini ve ziyaretin tahmin edilenden uzun süreceğini duyurdu. Sanli TV ağının bildirdiğine göre, ABD Temsilciler Meclis Başkanı'nın Tayvan ziyareti, yerel saatle çarşamba 17:00'ye kadar devam edebilir. Sanli'ye bağı SET News, programı şöyle verdi: Pelosi salı günü Tayvan'a varacak ve Başkan Tsai Ing-wen ile görüşecek. Çarşamba günü yerel saatle 08.50'de Tayvan yasama meclisine hitap edecek. Ardından İnsan Hakları Müzesini ziyaret edecek ve Tayvanlı aktivistlerle bir etkinliğe katılacak. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pelosi'nin Tayvan yolunda olduğu haberleri gelirken yayımladığı açıklamada, "ABD'deki bazı politikacılar, kendi çıkarları doğrultusunda Tayvan sorunuyla ilgili açıkça ateşle oynuyor" dedi. Wang, ABD'nin Çin'le ortak bildirilerindeki 'tek Çin' ilkesine uyma taahhütlerine atıfla 'Tayvan'la ilgili yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve bunun Washington'a olan güveni daha da sarstığını' belirtti.

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güney çin denizi, tayvan, çin, abd, uçak gemisi