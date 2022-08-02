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https://tr.sputniknews.com/20220802/pelosinin-3-dunya-savasi-cikarabilecek-tayvan-ziyareti-cin-su-35leri-tayvan-bogazina-yoneldi--1059420810.html
Pelosi 3. Dünya Savaşı çıkarma pahasına Tayvan'a indi: Çin Su-35'leri Tayvan Boğazı'na yöneldi
Pelosi 3. Dünya Savaşı çıkarma pahasına Tayvan'a indi: Çin Su-35'leri Tayvan Boğazı'na yöneldi
ABD hiyerarşisinin 3 numarası konumundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Pekin'in 'tek Çin politikasına ihanetin bedeli olacağı' uyarılarına rağmen... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T17:34+0300
2022-08-02T18:22+0300
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ABD Hava Kuvvetleri'nin Boeing C-40C tipi 'SPAR19' uçağı ile Tayvan başkenti Taipei'nin Songshan Uluslararası Havalimanı'na inen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi zaten krizler içinde bunalan dünyayı olası büyük bir krize sürüklüyor. ABD hiyerarşisinin 3 numarasını karşı binadan 'Hoşgeldin Meclis Başkanı, Teşekkürler' yazan ışıklarla ve 'Hoşgeldin Pelosi' diye bağıran bir kalabalıkla karşılayan Songshan'da uçaksavar silahların üzerlerindeki kamuflajlar kaldırıldı. Pelosi liderliğindeki ABD Kongresi heyeti, havaalanında Tayvan delegasyonuyla görüşme gerçekleştirdi.Pelosi'nin Tayvan'da yarın yerel saatle 17.00'ye kadar kalması, Başkan Tsai Ing-wen ile görüşmesi ve meclise hitap etmesi bekleniyor.Ancak Tayvan Boğazı'nı sivil uçaklara kapattığı belirtilen Çin'in Su-35 savaş uçakları Tayvan Boğazı'na yöneldi. Çin'in Tayvan'a 125 km mesafedeki Fujian eyaletinden siren sesleri yükseldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini kınayan açıklamasında, bunun 'devasa bir siyasi provokasyon' olduğunu belirtti. Açıklamada "Pelosi'nin Tayvan ziyaretine yanıt olarak, devlet egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri kararlılıkla alacağız, bunun sonuçları ABD ve Taipei'nin sorumluluğunda olacaktır" denildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, perşembe-pazar günleri arasında Tayvan çevresindeki 6 bölgede askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.
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abd, tayvan, çin, nancy pelosi

Pelosi 3. Dünya Savaşı çıkarma pahasına Tayvan'a indi: Çin Su-35'leri Tayvan Boğazı'na yöneldi

17:34 02.08.2022 (güncellendi: 18:22 02.08.2022)
© AP Photo / Chiang Ying-yingTayvan- Nancy Pelosi
Tayvan- Nancy Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
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Ayrıntılar geliyor
ABD hiyerarşisinin 3 numarası konumundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Pekin'in 'tek Çin politikasına ihanetin bedeli olacağı' uyarılarına rağmen, Tayvan'ın başkenti Taipei'ye indi. Çin devlet medyası, Çin'in Su-35 savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçmekte olduğu haberini geçti.
ABD Hava Kuvvetleri'nin Boeing C-40C tipi 'SPAR19' uçağı ile Tayvan başkenti Taipei'nin Songshan Uluslararası Havalimanı'na inen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi zaten krizler içinde bunalan dünyayı olası büyük bir krize sürüklüyor.
ABD hiyerarşisinin 3 numarasını karşı binadan 'Hoşgeldin Meclis Başkanı, Teşekkürler' yazan ışıklarla ve 'Hoşgeldin Pelosi' diye bağıran bir kalabalıkla karşılayan Songshan'da uçaksavar silahların üzerlerindeki kamuflajlar kaldırıldı.
Pelosi liderliğindeki ABD Kongresi heyeti, havaalanında Tayvan delegasyonuyla görüşme gerçekleştirdi.
Pelosi'nin Tayvan'da yarın yerel saatle 17.00'ye kadar kalması, Başkan Tsai Ing-wen ile görüşmesi ve meclise hitap etmesi bekleniyor.
Ancak Tayvan Boğazı'nı sivil uçaklara kapattığı belirtilen Çin'in Su-35 savaş uçakları Tayvan Boğazı'na yöneldi. Çin'in Tayvan'a 125 km mesafedeki Fujian eyaletinden siren sesleri yükseldi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini kınayan açıklamasında, bunun 'devasa bir siyasi provokasyon' olduğunu belirtti. Açıklamada "Pelosi'nin Tayvan ziyaretine yanıt olarak, devlet egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri kararlılıkla alacağız, bunun sonuçları ABD ve Taipei'nin sorumluluğunda olacaktır" denildi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, perşembe-pazar günleri arasında Tayvan çevresindeki 6 bölgede askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.
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