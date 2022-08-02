https://tr.sputniknews.com/20220802/pelosinin-3-dunya-savasi-cikarabilecek-tayvan-ziyareti-cin-su-35leri-tayvan-bogazina-yoneldi--1059420810.html

Pelosi 3. Dünya Savaşı çıkarma pahasına Tayvan'a indi: Çin Su-35'leri Tayvan Boğazı'na yöneldi

Pelosi 3. Dünya Savaşı çıkarma pahasına Tayvan'a indi: Çin Su-35'leri Tayvan Boğazı'na yöneldi

ABD hiyerarşisinin 3 numarası konumundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Pekin'in 'tek Çin politikasına ihanetin bedeli olacağı' uyarılarına rağmen... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T17:34+0300

2022-08-02T17:34+0300

2022-08-02T18:22+0300

dünya

abd

tayvan

çin

nancy pelosi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059421234_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_5c32234747743c24b65440dada8db71f.jpg

ABD Hava Kuvvetleri'nin Boeing C-40C tipi 'SPAR19' uçağı ile Tayvan başkenti Taipei'nin Songshan Uluslararası Havalimanı'na inen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi zaten krizler içinde bunalan dünyayı olası büyük bir krize sürüklüyor. ABD hiyerarşisinin 3 numarasını karşı binadan 'Hoşgeldin Meclis Başkanı, Teşekkürler' yazan ışıklarla ve 'Hoşgeldin Pelosi' diye bağıran bir kalabalıkla karşılayan Songshan'da uçaksavar silahların üzerlerindeki kamuflajlar kaldırıldı. Pelosi liderliğindeki ABD Kongresi heyeti, havaalanında Tayvan delegasyonuyla görüşme gerçekleştirdi.Pelosi'nin Tayvan'da yarın yerel saatle 17.00'ye kadar kalması, Başkan Tsai Ing-wen ile görüşmesi ve meclise hitap etmesi bekleniyor.Ancak Tayvan Boğazı'nı sivil uçaklara kapattığı belirtilen Çin'in Su-35 savaş uçakları Tayvan Boğazı'na yöneldi. Çin'in Tayvan'a 125 km mesafedeki Fujian eyaletinden siren sesleri yükseldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin Tayvan ziyaretini kınayan açıklamasında, bunun 'devasa bir siyasi provokasyon' olduğunu belirtti. Açıklamada "Pelosi'nin Tayvan ziyaretine yanıt olarak, devlet egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri kararlılıkla alacağız, bunun sonuçları ABD ve Taipei'nin sorumluluğunda olacaktır" denildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, perşembe-pazar günleri arasında Tayvan çevresindeki 6 bölgede askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

tayvan

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, tayvan, çin, nancy pelosi