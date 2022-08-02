https://tr.sputniknews.com/20220802/peruda-maymun-ciceginden-ilk-olum--1059393038.html

Peru'da maymun çiçeğinden ilk ölüm

Peru'da maymun çiçeğinden ilk ölüm

Güney Amerika ülkesi Peru'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi yaşamını yitirdi. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T01:44+0300

2022-08-02T01:44+0300

2022-08-02T01:44+0300

dünya

maymun çiçeği virüsü

peru

güney amerika

vaka

vaka sayısı

ölüm

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Peru Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 300'ü aştığı, ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi.Açıklamada, ölen kişinin başkent Lima'da tedavisi devam eden erkek bir hasta olduğu bildirildi.Peru, Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından maymun çiçeği vakası kaynaklı ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220801/ganada-maymun-cicegi-virusunden-ilk-olum-kayitlara-gecti-1059377671.html

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maymun çiçeği virüsü, peru, güney amerika, vaka, vaka sayısı, ölüm