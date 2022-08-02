https://tr.sputniknews.com/20220802/peskov-putin-erdogan-gorusmesi-saat-ayari-yapmak-icin-iyi-bir-firsat-olacak-1059413203.html
Peskov: Putin-Erdoğan görüşmesi, 'saat ayarı yapmak' için iyi bir fırsat olacak
Peskov: Putin-Erdoğan görüşmesi, 'saat ayarı yapmak' için iyi bir fırsat olacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 5 Ağustos'ta Soçi'de bir araya gelecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T14:43+0300
2022-08-02T14:43+0300
2022-08-02T14:44+0300
dünya
rusya
türkiye
vladimir putin
dmitriy peskov
kremlin
recep tayyip erdoğan
görüşme
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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Görüşmeler, ikili işbirliği konularına, ekonomiye ve Suriye ve Ukrayna krizleri gibi bölgesel sorunların ele alınmasına atfedilecek. Ukrayna limanlarından tahılın çıkarılmasıyla ilgili mekanizmanın işleyiş verimliliği konusunda saat ayarı yapmak için de iyi bir fırsat olacak" dedi.Rusya ve Türkiye liderlerinin küresel meselelerle ilgili görüş alışverişi yapmayı planladığını da kaydeden Peskov, gündemin son derece yoğun olacağını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220727/buyukelci-yerhov-putin-ve-erdogan-socide-ukrayna-ve-karadenizi-konusabilir-1059192818.html
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Peskov: Putin-Erdoğan görüşmesi, 'saat ayarı yapmak' için iyi bir fırsat olacak
14:43 02.08.2022 (güncellendi: 14:44 02.08.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 5 Ağustos'ta Soçi'de bir araya gelecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki durum ve Karadeniz limanlarından tahılın çıkarılması konusunda görüş alışverişi yapacağını söyledi.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Görüşmeler, ikili işbirliği konularına, ekonomiye ve Suriye ve Ukrayna krizleri gibi bölgesel sorunların ele alınmasına atfedilecek. Ukrayna limanlarından tahılın çıkarılmasıyla ilgili mekanizmanın işleyiş verimliliği konusunda saat ayarı yapmak için de iyi bir fırsat olacak" dedi.
Rusya ve Türkiye liderlerinin küresel meselelerle ilgili görüş alışverişi yapmayı planladığını da kaydeden Peskov, gündemin son derece yoğun olacağını vurguladı.