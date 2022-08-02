https://tr.sputniknews.com/20220802/peskov-putin-erdogan-gorusmesi-saat-ayari-yapmak-icin-iyi-bir-firsat-olacak-1059413203.html

Peskov: Putin-Erdoğan görüşmesi, 'saat ayarı yapmak' için iyi bir fırsat olacak

Peskov: Putin-Erdoğan görüşmesi, 'saat ayarı yapmak' için iyi bir fırsat olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 5 Ağustos'ta Soçi'de bir araya gelecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T14:43+0300

2022-08-02T14:43+0300

2022-08-02T14:44+0300

dünya

rusya

türkiye

vladimir putin

dmitriy peskov

kremlin

recep tayyip erdoğan

görüşme

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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Görüşmeler, ikili işbirliği konularına, ekonomiye ve Suriye ve Ukrayna krizleri gibi bölgesel sorunların ele alınmasına atfedilecek. Ukrayna limanlarından tahılın çıkarılmasıyla ilgili mekanizmanın işleyiş verimliliği konusunda saat ayarı yapmak için de iyi bir fırsat olacak" dedi.Rusya ve Türkiye liderlerinin küresel meselelerle ilgili görüş alışverişi yapmayı planladığını da kaydeden Peskov, gündemin son derece yoğun olacağını vurguladı.

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rusya, türkiye, vladimir putin, dmitriy peskov, kremlin, recep tayyip erdoğan, görüşme