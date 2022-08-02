https://tr.sputniknews.com/20220802/premier-ligde-var-ile-hakem-arasindaki-konusmalar-kamuoyuyla-paylasilacak-1059409770.html
Premier Lig'de VAR ile hakem arasındaki konuşmalar kamuoyuyla paylaşılacak
Premier Lig'de VAR ile hakem arasındaki konuşmalar kamuoyuyla paylaşılacak
Premier Lig'de VAR ilgili önemli bir karar alındı. Times Gazetesi, VAR odası ile maçın orta hakemi arasındaki konuşmaların karşılaşma sonrası kamuoyu ile... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T13:51+0300
2022-08-02T13:51+0300
2022-08-02T13:52+0300
var
spor
premier lig
hakem
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İngiltere Premier Lig maçları için flaş bir karar alındı. İngiliz basınından Times'ın haberine göre lig yönetimi, Premier Lig maçlarında Video Asistan Hakem (VAR) odası ile orta hakem arasında geçen diyalogların müsabaka sonrası kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.Fotomaç’ın aktardığına göre, Premier Lig CEO'su Richard Masters da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Masters, kararın büyük bir kesimin desteğini aldığını ifade etti.Ayrıca bu diyaloglar, görüntüye izin verilmediği için yalnızca ses olarak yayınlanacak.TFF Başkanı Büyükekşi ‘Legal değil’ demiştiTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise geçtiğimiz haftalarda VAR kayıtlarıyla ilgili sorulan soruya, "VAR kayıtları, hakem notunda olduğu gibi herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmıyor. VAR kayıtlarını açıklamamız legal değil ancak 1 yıl boyunca VAR kayıtlarını stoklayacağız. İleride bir şey olursa bunu MHK’nın incelemesi için kayıt tutacağız” ifadelerini kullanmıştı.Premier Lig'de yapılan bu hamle sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) atacağı adım merak ediliyor.
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var, premier lig, hakem
Premier Lig'de VAR ile hakem arasındaki konuşmalar kamuoyuyla paylaşılacak
13:51 02.08.2022 (güncellendi: 13:52 02.08.2022) Abone ol
Premier Lig'de VAR ilgili önemli bir karar alındı. Times Gazetesi, VAR odası ile maçın orta hakemi arasındaki konuşmaların karşılaşma sonrası kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.
İngiltere Premier Lig maçları için flaş bir karar alındı. İngiliz basınından Times'ın haberine göre lig yönetimi, Premier Lig maçlarında Video Asistan Hakem (VAR) odası ile orta hakem arasında geçen diyalogların müsabaka sonrası kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.
Fotomaç’ın aktardığına göre, Premier Lig CEO'su Richard Masters da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Masters, kararın büyük bir kesimin desteğini aldığını ifade etti.
Ayrıca bu diyaloglar, görüntüye izin verilmediği için yalnızca ses olarak yayınlanacak.
TFF Başkanı Büyükekşi ‘Legal değil’ demişti
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise geçtiğimiz haftalarda VAR kayıtlarıyla ilgili sorulan soruya, "VAR kayıtları, hakem notunda olduğu gibi herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmıyor. VAR kayıtlarını açıklamamız legal değil ancak 1 yıl boyunca VAR kayıtlarını stoklayacağız. İleride bir şey olursa bunu MHK’nın incelemesi için kayıt tutacağız” ifadelerini kullanmıştı.
Premier Lig'de yapılan bu hamle sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) atacağı adım merak ediliyor.