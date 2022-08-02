https://tr.sputniknews.com/20220802/rapor-insanlar-ortalama-2-saat-27-dakika-sosyal-medyada-vakit-geciriyor-1059413381.html

Rapor: İnsanlar ortalama 2 saat 27 dakika sosyal medyada vakit geçiriyor

Rapor: İnsanlar ortalama 2 saat 27 dakika sosyal medyada vakit geçiriyor

We Are Social ve Hootsuite ortaklığı ile yayımlanan Dijital 2022 Küresel Genel Bakış isimli raporda sosyal medya kullanımının gösterdiği artış dikkat çekti... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T14:45+0300

2022-08-02T14:45+0300

2022-08-02T15:02+0300

reklam

yaşam

rapor

sosyal medya

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Pek çok ünlü isme ve 500’den fazla kurumsal firmaya hizmet verdiğini söyleyen Yunus Aksar Sosyal Medya Danışmanlığı Reklam ve Web Tasarım şirketinin sahibi olan Yunus Aksar, rapora ilişkin değerlendirmesinde, “Sosyal medya pazarlamalarının ne kadar etkili olduğunu anlamak için artık rakamlara ihtiyaç kalmadı. Çünkü herkes sosyal medyada. Bir ürünü pazarlamak için billboard ya da diğer geleneksel reklam araçlarını kullanabilirsiniz fakat bunların hiçbirinin artık sosyal medyadaki kadar görünür olması mümkün değil” dedi.Sosyal medya danışmanlığının bireylerin kendilerini tanıtmaları ve daha geniş bir kitleye ulaşmaları açısından oldukça önemli olduğunu dile getiren Aksar, “2021 yılı verilerine baktığımız zaman toplam dijital harcamaların yüzde 33.1’lik kısmının reklam harcamalarına gittiğini görüyoruz. Yani artık şirketler reklam ve pazarlama faaliyetlerini dijital ortamda yürütmeleri gerektiğinin farkına vardı” diye konuştu.Sosyal medya yeni ürünler ve hizmetler keşfetmek için en etkili araçlardan biriAksar, yeni ürünler ve hizmetler keşfetmek için en etkili araçların sosyal medya reklamları olduğunu dile getirdi. We Are Social tarafından yayınlanan rapora da değinen Aksar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:‘Reklam maliyetleri arttığı için sosyal medya daha etkili şekilde kullanılmak zorunda’Sosyal medyanın reklam verenler için son derece önemli bir alan olduğunu dile getiren Aksar, “2020 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığı zaman, sosyal medya reklamlarına yapılan harcamaların 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 14 artış gösterdiğini görüyoruz. Yalnızca 2021 yılının son çeyreğinde firmalar 1000 reklam gösterimi başına 9.13 dolar ödemişler. Tüm dünyada sosyal medya kullanım oranlarını ve gösterilen reklamların sayısını düşünürseniz, aslında sosyal medya reklamlarına ne kadar büyük yatırımlar yapıldığını rahatlıkla anlayabilirsiniz” dedi.Reklam harcamalarının artmasına rağmen gösterim sayılarının düştüğünü ifade eden Aksar, şunları ekledi:

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reklam, rapor, sosyal medya