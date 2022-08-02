https://tr.sputniknews.com/20220802/rus-disislerinden-pelosinin-tayvan-ziyaretine-iliskin-aciklama-1059428522.html

Rus Dışişleri’nden Pelosi’nin Tayvan ziyaretine ilişkin açıklama

Rus Dışişleri’nden Pelosi’nin Tayvan ziyaretine ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ABD'nin Çin'i kapsamlı çevreleme politikasının devamı... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T21:09+0300

2022-08-02T21:09+0300

2022-08-02T21:26+0300

dünya

rusya

nancy pelosi

tayvan

çin

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Bakanlığın yayınladığı açıklamada, Moskova'nın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ABD'nin Çin'i kapsamlı çevrelemeye yönelik saldırgan çizgisinin ruhuna uygun açık bir provokasyon olduğu ifade edildi.Açıklamada, “2 Ağustos tarihinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'a geldi. Bu ziyareti, ABD'nin Çin'i kapsamlı çevrelemeye yönelik saldırgan çizgisinin ruhuna uygun açık bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz” ifadelere yer verildi.‘ABD'ye bölgede ve dünyada istikrarı baltalayan eylemlerden kaçınma çağrısı’Rusya’nın ABD'ye bölgede ve dünyada istikrarı baltalayan eylemlerden kaçınma çağrısı yaptığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

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tayvan

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rusya, nancy pelosi, tayvan, çin