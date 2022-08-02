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Rus Dışişleri’nden Pelosi’nin Tayvan ziyaretine ilişkin açıklama
Rus Dışişleri’nden Pelosi’nin Tayvan ziyaretine ilişkin açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ABD'nin Çin'i kapsamlı çevreleme politikasının devamı... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
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tayvan
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Bakanlığın yayınladığı açıklamada, Moskova'nın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ABD'nin Çin'i kapsamlı çevrelemeye yönelik saldırgan çizgisinin ruhuna uygun açık bir provokasyon olduğu ifade edildi.Açıklamada, “2 Ağustos tarihinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'a geldi. Bu ziyareti, ABD'nin Çin'i kapsamlı çevrelemeye yönelik saldırgan çizgisinin ruhuna uygun açık bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz” ifadelere yer verildi.‘ABD'ye bölgede ve dünyada istikrarı baltalayan eylemlerden kaçınma çağrısı’Rusya’nın ABD'ye bölgede ve dünyada istikrarı baltalayan eylemlerden kaçınma çağrısı yaptığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
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rusya, nancy pelosi, tayvan, çin

Rus Dışişleri’nden Pelosi’nin Tayvan ziyaretine ilişkin açıklama

21:09 02.08.2022 (güncellendi: 21:26 02.08.2022)
Nancy Pelosi, Tayvan'da
Nancy Pelosi, Tayvan'da - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ABD'nin Çin'i kapsamlı çevreleme politikasının devamı olarak gördüğünü bildirdi.
Bakanlığın yayınladığı açıklamada, Moskova'nın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ABD'nin Çin'i kapsamlı çevrelemeye yönelik saldırgan çizgisinin ruhuna uygun açık bir provokasyon olduğu ifade edildi.
Açıklamada, “2 Ağustos tarihinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'a geldi. Bu ziyareti, ABD'nin Çin'i kapsamlı çevrelemeye yönelik saldırgan çizgisinin ruhuna uygun açık bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz” ifadelere yer verildi.

‘ABD'ye bölgede ve dünyada istikrarı baltalayan eylemlerden kaçınma çağrısı’

Rusya’nın ABD'ye bölgede ve dünyada istikrarı baltalayan eylemlerden kaçınma çağrısı yaptığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Washington'u bölgesel istikrarı ve uluslararası güvenliği baltalayan eylemlerden kaçınmaya ve artık Amerikan hegemonyasına yer olmayan yeni jeopolitik gerçekliği tanımaya çağırıyoruz.”
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