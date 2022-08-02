https://tr.sputniknews.com/20220802/rus-disislerinden-pelosinin-tayvan-ziyaretine-iliskin-aciklama-1059428522.html
Rus Dışişleri’nden Pelosi’nin Tayvan ziyaretine ilişkin açıklama
Rus Dışişleri’nden Pelosi’nin Tayvan ziyaretine ilişkin açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ABD'nin Çin'i kapsamlı çevreleme politikasının devamı... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T21:09+0300
2022-08-02T21:09+0300
2022-08-02T21:26+0300
dünya
rusya
nancy pelosi
tayvan
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059428378_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_dad333932864a671b13d513c174f4dc0.jpg
Bakanlığın yayınladığı açıklamada, Moskova'nın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ABD'nin Çin'i kapsamlı çevrelemeye yönelik saldırgan çizgisinin ruhuna uygun açık bir provokasyon olduğu ifade edildi.Açıklamada, “2 Ağustos tarihinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'a geldi. Bu ziyareti, ABD'nin Çin'i kapsamlı çevrelemeye yönelik saldırgan çizgisinin ruhuna uygun açık bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz” ifadelere yer verildi.‘ABD'ye bölgede ve dünyada istikrarı baltalayan eylemlerden kaçınma çağrısı’Rusya’nın ABD'ye bölgede ve dünyada istikrarı baltalayan eylemlerden kaçınma çağrısı yaptığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
rusya
tayvan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059428378_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_4d76b3eb8fc472d5c3b41c35287dd80f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, nancy pelosi, tayvan, çin
Rus Dışişleri’nden Pelosi’nin Tayvan ziyaretine ilişkin açıklama
21:09 02.08.2022 (güncellendi: 21:26 02.08.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyaretini ABD'nin Çin'i kapsamlı çevreleme politikasının devamı olarak gördüğünü bildirdi.
Bakanlığın yayınladığı açıklamada, Moskova'nın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ABD'nin Çin'i kapsamlı çevrelemeye yönelik saldırgan çizgisinin ruhuna uygun açık bir provokasyon olduğu ifade edildi.
Açıklamada, “2 Ağustos tarihinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'a geldi. Bu ziyareti, ABD'nin Çin'i kapsamlı çevrelemeye yönelik saldırgan çizgisinin ruhuna uygun açık bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz” ifadelere yer verildi.
‘ABD'ye bölgede ve dünyada istikrarı baltalayan eylemlerden kaçınma çağrısı’
Rusya’nın ABD'ye bölgede ve dünyada istikrarı baltalayan eylemlerden kaçınma çağrısı yaptığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Washington'u bölgesel istikrarı ve uluslararası güvenliği baltalayan eylemlerden kaçınmaya ve artık Amerikan hegemonyasına yer olmayan yeni jeopolitik gerçekliği tanımaya çağırıyoruz.”