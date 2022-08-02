https://tr.sputniknews.com/20220802/saudi-aramco-abd-merkezli-valvolinein-yan-kurulusu-vgpyi-satin-aldi-1059392215.html

Saudi Aramco, ABD merkezli Valvoline'ın yan kuruluşu VGP'yi satın aldı

Saudi Aramco, ABD merkezli Valvoline'ın yan kuruluşu VGP'yi satın aldı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, ABD merkezli motor yağı ve katkı maddeleri üreticisi ve dağıtıcısı Valvoline'ın yan kuruluşu Valvoline... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T00:52+0300

2022-08-02T00:52+0300

2022-08-02T01:12+0300

saudi aramco

dünya

satın alma

suudi

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Aramco'nun VGP'yi 2,65 milyar dolara satın alma anlaşmasını imzaladığı belirtildi.Haberde, Aramco'nun Valvoline'ın üretim ve dağıtım ağından, kullanıcılar ve tedarikçilerle olan ortaklıklarından ve küresel marka itibarından yararlanacağı kaydedildi.Aramco’nun Rafine ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed bin Yahya el-Kahtani, VGP'nin satın alınmasının Aramco’nun Ar-Ge yeteneklerini geliştireceğini ve büyüme stratejisiyle uyumlu olduğunu ifade etti.

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saudi aramco, satın alma, suudi