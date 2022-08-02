https://tr.sputniknews.com/20220802/saudi-aramco-abd-merkezli-valvolinein-yan-kurulusu-vgpyi-satin-aldi-1059392215.html
Saudi Aramco, ABD merkezli Valvoline'ın yan kuruluşu VGP'yi satın aldı
Saudi Aramco, ABD merkezli Valvoline'ın yan kuruluşu VGP'yi satın aldı
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, ABD merkezli motor yağı ve katkı maddeleri üreticisi ve dağıtıcısı Valvoline'ın yan kuruluşu Valvoline... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T00:52+0300
2022-08-02T00:52+0300
2022-08-02T01:12+0300
saudi aramco
dünya
satın alma
suudi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045028383_0:218:2043:1367_1920x0_80_0_0_7baebb7ede99c399bdc73aaf4029c5ef.jpg
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Aramco'nun VGP'yi 2,65 milyar dolara satın alma anlaşmasını imzaladığı belirtildi.Haberde, Aramco'nun Valvoline'ın üretim ve dağıtım ağından, kullanıcılar ve tedarikçilerle olan ortaklıklarından ve küresel marka itibarından yararlanacağı kaydedildi.Aramco’nun Rafine ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed bin Yahya el-Kahtani, VGP'nin satın alınmasının Aramco’nun Ar-Ge yeteneklerini geliştireceğini ve büyüme stratejisiyle uyumlu olduğunu ifade etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045028383_220:0:2043:1367_1920x0_80_0_0_c1d4e0f3c6355b031a28fb07d7f50c45.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
saudi aramco, satın alma, suudi
Saudi Aramco, ABD merkezli Valvoline'ın yan kuruluşu VGP'yi satın aldı
00:52 02.08.2022 (güncellendi: 01:12 02.08.2022) Abone ol
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, ABD merkezli motor yağı ve katkı maddeleri üreticisi ve dağıtıcısı Valvoline'ın yan kuruluşu Valvoline Global Products'ı (VGP) 2,65 milyar dolara satın aldı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Aramco'nun VGP'yi 2,65 milyar dolara satın alma anlaşmasını imzaladığı belirtildi.
Haberde, Aramco'nun Valvoline'ın üretim ve dağıtım ağından, kullanıcılar ve tedarikçilerle olan ortaklıklarından ve küresel marka itibarından yararlanacağı kaydedildi.
Aramco’nun Rafine ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed bin Yahya el-Kahtani, VGP'nin satın alınmasının Aramco’nun Ar-Ge yeteneklerini geliştireceğini ve büyüme stratejisiyle uyumlu olduğunu ifade etti.