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Saudi Aramco, ABD merkezli Valvoline'ın yan kuruluşu VGP'yi satın aldı
Saudi Aramco, ABD merkezli Valvoline'ın yan kuruluşu VGP'yi satın aldı
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, ABD merkezli motor yağı ve katkı maddeleri üreticisi ve dağıtıcısı Valvoline'ın yan kuruluşu Valvoline... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T00:52+0300
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Aramco'nun VGP'yi 2,65 milyar dolara satın alma anlaşmasını imzaladığı belirtildi.Haberde, Aramco'nun Valvoline'ın üretim ve dağıtım ağından, kullanıcılar ve tedarikçilerle olan ortaklıklarından ve küresel marka itibarından yararlanacağı kaydedildi.Aramco’nun Rafine ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed bin Yahya el-Kahtani, VGP'nin satın alınmasının Aramco’nun Ar-Ge yeteneklerini geliştireceğini ve büyüme stratejisiyle uyumlu olduğunu ifade etti.
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saudi aramco, satın alma, suudi

Saudi Aramco, ABD merkezli Valvoline'ın yan kuruluşu VGP'yi satın aldı

00:52 02.08.2022 (güncellendi: 01:12 02.08.2022)
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINESaudi Aramco
Saudi Aramco - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, ABD merkezli motor yağı ve katkı maddeleri üreticisi ve dağıtıcısı Valvoline'ın yan kuruluşu Valvoline Global Products'ı (VGP) 2,65 milyar dolara satın aldı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Aramco'nun VGP'yi 2,65 milyar dolara satın alma anlaşmasını imzaladığı belirtildi.
Haberde, Aramco'nun Valvoline'ın üretim ve dağıtım ağından, kullanıcılar ve tedarikçilerle olan ortaklıklarından ve küresel marka itibarından yararlanacağı kaydedildi.
Aramco’nun Rafine ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed bin Yahya el-Kahtani, VGP'nin satın alınmasının Aramco’nun Ar-Ge yeteneklerini geliştireceğini ve büyüme stratejisiyle uyumlu olduğunu ifade etti.
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