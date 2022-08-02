https://tr.sputniknews.com/20220802/scooter-kazasinda-sorusturma-tamamlandi-gulun-olumune-neden-olan-surucunun-cezasi-belli-oldu-1059391192.html

'Scooter' kazasında soruşturma tamamlandı: Gül'ün ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

'Scooter' kazasında soruşturma tamamlandı: Gül'ün ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

Şişli'de scooter kullanıcısı Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Hakan Akçelik hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede, Akçelik'in alkolsüz... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T00:24+0300

2022-08-02T00:24+0300

2022-08-02T00:24+0300

türkiye

scooter

şişli

osmanbey

kaza

elektrikli scooter

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Osmanbey Halaskargazi Caddesinde 12 Temmuz'da meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik'in kullandığı 34 PR 0653 plakalı otomobil, scooter kullanan Dilara Gül'e çarptı.Çarpmanın şiddetiyle scooter'dan metrelerce uzağa düşen Gül, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.Bir dans okulunda eğitmen olduğu öğrenilen Dilara Gül (23) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Cezaevine gönderildiOtomobil sürücüsü Hakan Akçelik, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İlk ifadesinde 'Scooter'ı aniden önüme kırdı, duramadım' dediği öğrenilen Akçelik, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Hakan Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, taksirle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.6 yıla kadar hapis istemiŞüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, scooter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik'in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edildi.Sürücü Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu da iddianamede belirtildi. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise scooter ile manevra ihlali yaptığı kaydedildi.Hazırlanan iddianamede şüpheli Hakan Akçelik hakkında "Taksirle Ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde tutuklu bulunan şüpheli Akçelik ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

https://tr.sputniknews.com/20220715/adanada-scooter-kazasi-ters-yonde-giden-otomobilin-carpip-kactigi-kadin-agir-yaralandi-1058758205.html

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scooter, şişli, osmanbey, kaza, elektrikli scooter