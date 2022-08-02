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https://tr.sputniknews.com/20220802/snapchatten-bagimsiz-muzisyenlere-destek-1059414725.html
Snapchat'ten bağımsız müzisyenlere destek
Snapchat'ten bağımsız müzisyenlere destek
Snapchat, bağımsız sanatçılara 100 bin dolar hibe vereceğini duyurdu. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T15:32+0300
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yaşam
müzik
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Snapchat adlı sosyal medya uygulaması, uygulama üzerinden müzik yapan bağımsız sanatçılara aylık 100 bin dolar kadar yardımda bulunacağını açıkladı.‘Sounds Creator Fund’ adı verilen yardım, Snapchat üzerinden bağımsız dijital müzik uygulaması Distrokid kullanan bağımsız sanatçılar için geçerli.Her ay 100 bin dolar olarak belirlenen hibe, 20 şarkıya, şarkı başına 5'er bin dolar olarak dağıtılacak.T24’ün aktardığına göre, Snap Inc. Şirketi, Variety ile yaptığı söyleşide, takipçi sayılarına bakmaksızın bağımsız sanatçıların kaliteli içerik üretmelerine ve tanınmalarına yardımcı olmak istediklerini söyledi.Snapchat uygulaması 2020 yılında, tıpkı TikTok’ta olduğu gibi kullanıcıların çektikleri videolara müzik ekleyebilmelerini sağlayan ‘Sounds On Snap’ özelliğini geliştirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220118/fransada-polis-kacirilan-14-yasindaki-cocugu-snapchat-konumu-sayesinde-buldu-1052855664.html
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snapchat, müzik, ekonomik destek

Snapchat'ten bağımsız müzisyenlere destek

15:32 02.08.2022 (güncellendi: 15:38 02.08.2022)
© AFP 2022 / ROBYN BECKSnapchat
Snapchat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / ROBYN BECK
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Snapchat, bağımsız sanatçılara 100 bin dolar hibe vereceğini duyurdu.
Snapchat adlı sosyal medya uygulaması, uygulama üzerinden müzik yapan bağımsız sanatçılara aylık 100 bin dolar kadar yardımda bulunacağını açıkladı.
‘Sounds Creator Fund’ adı verilen yardım, Snapchat üzerinden bağımsız dijital müzik uygulaması Distrokid kullanan bağımsız sanatçılar için geçerli.
Her ay 100 bin dolar olarak belirlenen hibe, 20 şarkıya, şarkı başına 5'er bin dolar olarak dağıtılacak.
T24’ün aktardığına göre, Snap Inc. Şirketi, Variety ile yaptığı söyleşide, takipçi sayılarına bakmaksızın bağımsız sanatçıların kaliteli içerik üretmelerine ve tanınmalarına yardımcı olmak istediklerini söyledi.
Snapchat uygulaması 2020 yılında, tıpkı TikTok’ta olduğu gibi kullanıcıların çektikleri videolara müzik ekleyebilmelerini sağlayan ‘Sounds On Snap’ özelliğini geliştirmişti.
Snapchat - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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