https://tr.sputniknews.com/20220802/snapchatten-bagimsiz-muzisyenlere-destek-1059414725.html
Snapchat'ten bağımsız müzisyenlere destek
Snapchat'ten bağımsız müzisyenlere destek
Snapchat, bağımsız sanatçılara 100 bin dolar hibe vereceğini duyurdu. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T15:32+0300
2022-08-02T15:32+0300
2022-08-02T15:38+0300
snapchat
yaşam
müzik
ekonomik destek
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Snapchat adlı sosyal medya uygulaması, uygulama üzerinden müzik yapan bağımsız sanatçılara aylık 100 bin dolar kadar yardımda bulunacağını açıkladı.‘Sounds Creator Fund’ adı verilen yardım, Snapchat üzerinden bağımsız dijital müzik uygulaması Distrokid kullanan bağımsız sanatçılar için geçerli.Her ay 100 bin dolar olarak belirlenen hibe, 20 şarkıya, şarkı başına 5'er bin dolar olarak dağıtılacak.T24’ün aktardığına göre, Snap Inc. Şirketi, Variety ile yaptığı söyleşide, takipçi sayılarına bakmaksızın bağımsız sanatçıların kaliteli içerik üretmelerine ve tanınmalarına yardımcı olmak istediklerini söyledi.Snapchat uygulaması 2020 yılında, tıpkı TikTok’ta olduğu gibi kullanıcıların çektikleri videolara müzik ekleyebilmelerini sağlayan ‘Sounds On Snap’ özelliğini geliştirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220118/fransada-polis-kacirilan-14-yasindaki-cocugu-snapchat-konumu-sayesinde-buldu-1052855664.html
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snapchat, müzik, ekonomik destek
Snapchat'ten bağımsız müzisyenlere destek
15:32 02.08.2022 (güncellendi: 15:38 02.08.2022) Abone ol
Snapchat, bağımsız sanatçılara 100 bin dolar hibe vereceğini duyurdu.
Snapchat adlı sosyal medya uygulaması, uygulama üzerinden müzik yapan bağımsız sanatçılara aylık 100 bin dolar kadar yardımda bulunacağını açıkladı.
‘Sounds Creator Fund’ adı verilen yardım, Snapchat üzerinden bağımsız dijital müzik uygulaması Distrokid kullanan bağımsız sanatçılar için geçerli.
Her ay 100 bin dolar olarak belirlenen hibe, 20 şarkıya, şarkı başına 5'er bin dolar olarak dağıtılacak.
T24’ün aktardığına göre, Snap Inc. Şirketi, Variety ile yaptığı söyleşide, takipçi sayılarına bakmaksızın bağımsız sanatçıların kaliteli içerik üretmelerine ve tanınmalarına yardımcı olmak istediklerini söyledi.
Snapchat uygulaması 2020 yılında, tıpkı TikTok’ta olduğu gibi kullanıcıların çektikleri videolara müzik ekleyebilmelerini sağlayan ‘Sounds On Snap’ özelliğini geliştirmişti.