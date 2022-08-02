https://tr.sputniknews.com/20220802/snapchatten-bagimsiz-muzisyenlere-destek-1059414725.html

Snapchat'ten bağımsız müzisyenlere destek

Snapchat'ten bağımsız müzisyenlere destek

Snapchat, bağımsız sanatçılara 100 bin dolar hibe vereceğini duyurdu. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T15:32+0300

2022-08-02T15:32+0300

2022-08-02T15:38+0300

snapchat

yaşam

müzik

ekonomik destek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102864/82/1028648281_0:0:2405:1353_1920x0_80_0_0_76acc2b2007a93d1977b8b3f115b2196.jpg

Snapchat adlı sosyal medya uygulaması, uygulama üzerinden müzik yapan bağımsız sanatçılara aylık 100 bin dolar kadar yardımda bulunacağını açıkladı.‘Sounds Creator Fund’ adı verilen yardım, Snapchat üzerinden bağımsız dijital müzik uygulaması Distrokid kullanan bağımsız sanatçılar için geçerli.Her ay 100 bin dolar olarak belirlenen hibe, 20 şarkıya, şarkı başına 5'er bin dolar olarak dağıtılacak.T24’ün aktardığına göre, Snap Inc. Şirketi, Variety ile yaptığı söyleşide, takipçi sayılarına bakmaksızın bağımsız sanatçıların kaliteli içerik üretmelerine ve tanınmalarına yardımcı olmak istediklerini söyledi.Snapchat uygulaması 2020 yılında, tıpkı TikTok’ta olduğu gibi kullanıcıların çektikleri videolara müzik ekleyebilmelerini sağlayan ‘Sounds On Snap’ özelliğini geliştirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220118/fransada-polis-kacirilan-14-yasindaki-cocugu-snapchat-konumu-sayesinde-buldu-1052855664.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

snapchat, müzik, ekonomik destek