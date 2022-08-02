Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220802/sokak-kopegine-ates-etti-3-cocugu-vurdu-1059419347.html
Sokak köpeğine ateş etti, 3 çocuğu vurdu
Sokak köpeğine ateş etti, 3 çocuğu vurdu
Sakarya'da sokak köpeğine ateş açan kişinin tüfeğinden çıkan saçmalar 3 çocuğa isabet etti. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltında. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T16:55+0300
2022-08-02T16:55+0300
türkiye
türkiye
sakarya
tüfek
sokak köpeği
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059419161_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_f83196c4aa92540c0c03a1ff70b9c26b.jpg
Sakarya'da sokak köpeğine ateş aten kişi 3 çocuğu yaraladı. Olay, dün Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. (56) isimli şahıs tüfeği ile sokak köpeğini vurmak istedi.Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada bölgede bulunan Y.T. (8), Z.T. (9) ve E.S.P. (9) isimli 3 çocuğa isabet etti.Gözaltına alındıDurumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken şüpheli Y.Y. gözaltına alındı.Hastanede tedavileri tamamlanan çocuklar taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220512/ankarada-16-yasindaki-cocuk-tufekle-oynarken-patronunu-vurdu-1056296913.html
türkiye
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059419161_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_82d7a72648dedd4cac3569f5ab2ee9bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, sakarya, tüfek, sokak köpeği, gözaltı

Sokak köpeğine ateş etti, 3 çocuğu vurdu

16:55 02.08.2022
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYASokak köpeğine ateş etti, 3 çocuğu vurdu
Sokak köpeğine ateş etti, 3 çocuğu vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA
Abone olTelegram
Sakarya'da sokak köpeğine ateş açan kişinin tüfeğinden çıkan saçmalar 3 çocuğa isabet etti. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltında.
Sakarya'da sokak köpeğine ateş aten kişi 3 çocuğu yaraladı. Olay, dün Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. (56) isimli şahıs tüfeği ile sokak köpeğini vurmak istedi.
Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada bölgede bulunan Y.T. (8), Z.T. (9) ve E.S.P. (9) isimli 3 çocuğa isabet etti.

Gözaltına alındı

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken şüpheli Y.Y. gözaltına alındı.

Hastanede tedavileri tamamlanan çocuklar taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Pompalı tüfek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
TÜRKİYE
Ankara'da 16 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken çalıştığı iş yerinin sahibini vurdu
12 Mayıs, 01:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала