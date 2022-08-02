https://tr.sputniknews.com/20220802/sokak-kopegine-ates-etti-3-cocugu-vurdu-1059419347.html
Sokak köpeğine ateş etti, 3 çocuğu vurdu
Sokak köpeğine ateş etti, 3 çocuğu vurdu
Sakarya'da sokak köpeğine ateş açan kişinin tüfeğinden çıkan saçmalar 3 çocuğa isabet etti. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltında. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T16:55+0300
2022-08-02T16:55+0300
2022-08-02T16:55+0300
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sakarya
tüfek
sokak köpeği
gözaltı
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Sakarya'da sokak köpeğine ateş aten kişi 3 çocuğu yaraladı. Olay, dün Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. (56) isimli şahıs tüfeği ile sokak köpeğini vurmak istedi.Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada bölgede bulunan Y.T. (8), Z.T. (9) ve E.S.P. (9) isimli 3 çocuğa isabet etti.Gözaltına alındıDurumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken şüpheli Y.Y. gözaltına alındı.Hastanede tedavileri tamamlanan çocuklar taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220512/ankarada-16-yasindaki-cocuk-tufekle-oynarken-patronunu-vurdu-1056296913.html
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türkiye, sakarya, tüfek, sokak köpeği, gözaltı
Sokak köpeğine ateş etti, 3 çocuğu vurdu
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Sakarya'da sokak köpeğine ateş açan kişinin tüfeğinden çıkan saçmalar 3 çocuğa isabet etti. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltında.
Sakarya'da sokak köpeğine ateş aten kişi 3 çocuğu yaraladı. Olay, dün Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. (56) isimli şahıs tüfeği ile sokak köpeğini vurmak istedi.
Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada bölgede bulunan Y.T. (8), Z.T. (9) ve E.S.P. (9) isimli 3 çocuğa isabet etti.
Gözaltına alındı
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken şüpheli Y.Y. gözaltına alındı.
Hastanede tedavileri tamamlanan çocuklar taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.