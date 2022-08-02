https://tr.sputniknews.com/20220802/sokak-kopegine-ates-etti-3-cocugu-vurdu-1059419347.html

Sokak köpeğine ateş etti, 3 çocuğu vurdu

Sokak köpeğine ateş etti, 3 çocuğu vurdu

Sakarya'da sokak köpeğine ateş açan kişinin tüfeğinden çıkan saçmalar 3 çocuğa isabet etti. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltında. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T16:55+0300

2022-08-02T16:55+0300

2022-08-02T16:55+0300

türkiye

türkiye

sakarya

tüfek

sokak köpeği

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059419161_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_f83196c4aa92540c0c03a1ff70b9c26b.jpg

Sakarya'da sokak köpeğine ateş aten kişi 3 çocuğu yaraladı. Olay, dün Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. (56) isimli şahıs tüfeği ile sokak köpeğini vurmak istedi.Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada bölgede bulunan Y.T. (8), Z.T. (9) ve E.S.P. (9) isimli 3 çocuğa isabet etti.Gözaltına alındıDurumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken şüpheli Y.Y. gözaltına alındı.Hastanede tedavileri tamamlanan çocuklar taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220512/ankarada-16-yasindaki-cocuk-tufekle-oynarken-patronunu-vurdu-1056296913.html

türkiye

sakarya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, sakarya, tüfek, sokak köpeği, gözaltı