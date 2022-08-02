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Taliban'dan ABD saldırılarına ilişkin açıklama: Doha Anlaşması'nın ihlali
Taliban'dan ABD saldırılarına ilişkin açıklama: Doha Anlaşması'nın ihlali
Taliban Sözcüsü Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'de El-Kaide lideri Eymen Zevahiri'nin öldürüldüğü ABD'nin İHA saldırısını kınadı. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T04:56+0300
2022-08-02T04:56+0300
dünya
taliban
eymen el-zevahiri
ölüm
abd
saldırı
iha
el kaide
kabil
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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü sabahı Kabil'in merkezinde bulunan Şerpur Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırının ABD'ye ait İHA tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.Söz konusu saldırıyı kınayan Mücahid, bunun uluslararası ilkelerin ve yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılması konusunda ABD ile Taliban arasında 2020'de varılan Doha Anlaşması'nın ihlali olduğunu kaydetti.Mücahid, Zevahiri'nin ölümü hakkında yorumda bulunmadı.3 yerde patlama sesi duyulmuştuPazar günü sabah saat 06.00 sularında Kabil'in 3 farklı noktasında şiddetli patlama sesleri duyulmuştu.Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Şerpur Mahallesi'nde boş bir eve roketli saldırı yapıldığı ancak can kaybının yaşanmadığı belirtilmişti.Açıklamada, saldırının İHA'larca yapıldığı yönündeki iddialar reddedilmişti.ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Zavahiri'nin Afganistan'da düzenlenen hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğrulayarak, "Zevahiri gitti ve bir daha asla, Afganistan'ın teröristlerin güvenli bir sığınağı olmasına neden olmayacak ve biz bundan emin olacağız. Bu terörist lider artık yok" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220802/abd-medyasi-el-kaide-lideri-eymen-el-zevahiri-olduruldu-1059392313.html
https://tr.sputniknews.com/20220802/biden-dogruladi-el-kaide-lideri-zevahiri--olduruldu-1059393618.html
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taliban, eymen el-zevahiri, ölüm, abd, saldırı, iha, el kaide, kabil

Taliban'dan ABD saldırılarına ilişkin açıklama: Doha Anlaşması'nın ihlali

04:56 02.08.2022
© AA / Sayed Khodaiberdi Sadat Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA / Sayed Khodaiberdi Sadat
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Taliban Sözcüsü Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'de El-Kaide lideri Eymen Zevahiri'nin öldürüldüğü ABD'nin İHA saldırısını kınadı.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü sabahı Kabil'in merkezinde bulunan Şerpur Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırının ABD'ye ait İHA tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.
Söz konusu saldırıyı kınayan Mücahid, bunun uluslararası ilkelerin ve yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılması konusunda ABD ile Taliban arasında 2020'de varılan Doha Anlaşması'nın ihlali olduğunu kaydetti.
Mücahid, Zevahiri'nin ölümü hakkında yorumda bulunmadı.
El kaide lideri Eymen El-Zevahiri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
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ABD medyası: El Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
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3 yerde patlama sesi duyulmuştu

Pazar günü sabah saat 06.00 sularında Kabil'in 3 farklı noktasında şiddetli patlama sesleri duyulmuştu.
Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Şerpur Mahallesi'nde boş bir eve roketli saldırı yapıldığı ancak can kaybının yaşanmadığı belirtilmişti.
Açıklamada, saldırının İHA'larca yapıldığı yönündeki iddialar reddedilmişti.
ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Zavahiri'nin Afganistan'da düzenlenen hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğrulayarak, "Zevahiri gitti ve bir daha asla, Afganistan'ın teröristlerin güvenli bir sığınağı olmasına neden olmayacak ve biz bundan emin olacağız. Bu terörist lider artık yok" diye konuştu.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
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Biden doğruladı: El Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
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