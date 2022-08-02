https://tr.sputniknews.com/20220802/talibandan-abd-saldirilarina-iliskin-aciklama-doha-anlasmasinin-ihlali-1059394773.html

Taliban'dan ABD saldırılarına ilişkin açıklama: Doha Anlaşması'nın ihlali

Taliban'dan ABD saldırılarına ilişkin açıklama: Doha Anlaşması'nın ihlali

Taliban Sözcüsü Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'de El-Kaide lideri Eymen Zevahiri'nin öldürüldüğü ABD'nin İHA saldırısını kınadı. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T04:56+0300

2022-08-02T04:56+0300

2022-08-02T04:56+0300

dünya

taliban

eymen el-zevahiri

ölüm

abd

saldırı

iha

el kaide

kabil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048350165_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_bea7112ee7e1752d97f1af52c6668143.jpg

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü sabahı Kabil'in merkezinde bulunan Şerpur Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırının ABD'ye ait İHA tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.Söz konusu saldırıyı kınayan Mücahid, bunun uluslararası ilkelerin ve yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılması konusunda ABD ile Taliban arasında 2020'de varılan Doha Anlaşması'nın ihlali olduğunu kaydetti.Mücahid, Zevahiri'nin ölümü hakkında yorumda bulunmadı.3 yerde patlama sesi duyulmuştuPazar günü sabah saat 06.00 sularında Kabil'in 3 farklı noktasında şiddetli patlama sesleri duyulmuştu.Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Şerpur Mahallesi'nde boş bir eve roketli saldırı yapıldığı ancak can kaybının yaşanmadığı belirtilmişti.Açıklamada, saldırının İHA'larca yapıldığı yönündeki iddialar reddedilmişti.ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Zavahiri'nin Afganistan'da düzenlenen hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğrulayarak, "Zevahiri gitti ve bir daha asla, Afganistan'ın teröristlerin güvenli bir sığınağı olmasına neden olmayacak ve biz bundan emin olacağız. Bu terörist lider artık yok" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220802/abd-medyasi-el-kaide-lideri-eymen-el-zevahiri-olduruldu-1059392313.html

https://tr.sputniknews.com/20220802/biden-dogruladi-el-kaide-lideri-zevahiri--olduruldu-1059393618.html

kabil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

taliban, eymen el-zevahiri, ölüm, abd, saldırı, iha, el kaide, kabil