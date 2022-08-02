https://tr.sputniknews.com/20220802/tayvan-savunma-bakanligi-cin-ordusuna-ait-21-savas-ucagi-tayvan-hava-sahasina-girdi-1059427810.html

Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin ordusuna ait 21 savaş uçağı Tayvan hava sahasına girdi

Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin ordusuna ait 21 savaş uçağı Tayvan hava sahasına girdi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusuna ait 21 savaş uçağının Tayvan hava savunmasının kontrol bölgesine girdiğini belirtti. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

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Açıklamada, bu uçakların 8 adet J-11 ve 10 adet J-16 jetlerinin yanı sıra, KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağı, Y-9 elektronik harp uçağı ve Y-8 elektronik istihbarat uçağı olduğu kaydedildi.Tayvan’ın da durum kontrolü için hava devriyesini gönderdiği ve hava savunma füze sistemlerini savaşa hazır duruma getirdiği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220802/cin-disisleri-bakanligi-pelosinin-ziyareti-atesle-oynamak-gibi-son-derece-tehlikeli-1059423203.html

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