https://tr.sputniknews.com/20220802/tayvan-savunma-bakanligi-cin-ordusuna-ait-21-savas-ucagi-tayvan-hava-sahasina-girdi-1059427810.html
Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin ordusuna ait 21 savaş uçağı Tayvan hava sahasına girdi
Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin ordusuna ait 21 savaş uçağı Tayvan hava sahasına girdi
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusuna ait 21 savaş uçağının Tayvan hava savunmasının kontrol bölgesine girdiğini belirtti. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T20:35+0300
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Açıklamada, bu uçakların 8 adet J-11 ve 10 adet J-16 jetlerinin yanı sıra, KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağı, Y-9 elektronik harp uçağı ve Y-8 elektronik istihbarat uçağı olduğu kaydedildi.Tayvan’ın da durum kontrolü için hava devriyesini gönderdiği ve hava savunma füze sistemlerini savaşa hazır duruma getirdiği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220802/cin-disisleri-bakanligi-pelosinin-ziyareti-atesle-oynamak-gibi-son-derece-tehlikeli-1059423203.html
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Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin ordusuna ait 21 savaş uçağı Tayvan hava sahasına girdi
20:35 02.08.2022 (güncellendi: 21:24 02.08.2022) Abone ol
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusuna ait 21 savaş uçağının Tayvan hava savunmasının kontrol bölgesine girdiğini belirtti.
Açıklamada, bu uçakların 8 adet J-11 ve 10 adet J-16 jetlerinin yanı sıra, KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağı, Y-9 elektronik harp uçağı ve Y-8 elektronik istihbarat uçağı olduğu kaydedildi.
Tayvan’ın da durum kontrolü için hava devriyesini gönderdiği ve hava savunma füze sistemlerini savaşa hazır duruma getirdiği bildirildi.