https://tr.sputniknews.com/20220802/tffden-yeni-proje-stadyum-konserleri-1059432712.html

TFF'den yeni proje: Stadyum konserleri

TFF'den yeni proje: Stadyum konserleri

TFF'nin yeni projesinin ilk uygulaması kapsamında 5 Ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulspor-Trabzonspor mücadelesi öncesi ve devre arasında Madrigal grubu... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T22:38+0300

2022-08-02T22:38+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

stadyum

konser

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasıyla stadyum konserlerinin başlatılacağını duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından geçtiğimiz günlerde ilk kez gündeme getirilen ve tribünlere daha fazla sayıda kadınlar, gençler, çocuklar ve ailelerin gelmesi amacıyla hayata geçirilecek olan stadyum konserleri, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftası ile başlayacak" denildi.Açıklamada, projenin ilk kez İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelede uygulamaya konulacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220725/tff-baskani-buyukeksi-var-ve-saha-hakemlerini-ayirma-karari-aldik-1059113320.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), stadyum, konser