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TFF'den yeni proje: Stadyum konserleri
TFF'den yeni proje: Stadyum konserleri
TFF'nin yeni projesinin ilk uygulaması kapsamında 5 Ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulspor-Trabzonspor mücadelesi öncesi ve devre arasında Madrigal grubu... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T22:38+0300
2022-08-02T22:45+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
stadyum
konser
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasıyla stadyum konserlerinin başlatılacağını duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından geçtiğimiz günlerde ilk kez gündeme getirilen ve tribünlere daha fazla sayıda kadınlar, gençler, çocuklar ve ailelerin gelmesi amacıyla hayata geçirilecek olan stadyum konserleri, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftası ile başlayacak" denildi.Açıklamada, projenin ilk kez İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelede uygulamaya konulacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220725/tff-baskani-buyukeksi-var-ve-saha-hakemlerini-ayirma-karari-aldik-1059113320.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), stadyum, konser

TFF'den yeni proje: Stadyum konserleri

22:38 02.08.2022 (güncellendi: 22:45 02.08.2022)
© AATürkiye Futbol Federasyonu, bina
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
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TFF'nin yeni projesinin ilk uygulaması kapsamında 5 Ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulspor-Trabzonspor mücadelesi öncesi ve devre arasında Madrigal grubu sahne alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasıyla stadyum konserlerinin başlatılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından geçtiğimiz günlerde ilk kez gündeme getirilen ve tribünlere daha fazla sayıda kadınlar, gençler, çocuklar ve ailelerin gelmesi amacıyla hayata geçirilecek olan stadyum konserleri, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftası ile başlayacak" denildi.
Açıklamada, projenin ilk kez İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelede uygulamaya konulacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Maçların festival ve şölen havasında geçmesini hedefleyen proje kapsamında, ilk olarak İstanbulspor ile Trabzonspor arasında Olimpiyat Stadı’nda 5 Ağustos Cuma akşamı 21.00'de oynanacak sezonun açılış maçında düzenlenecek konser etkinliğinde Madrigal Grubu sahne alacak. Son dönemin yükselen grupları arasında yer alan ve 'Seni Dert Etmeler' adlı teklisiyle dijital platformlarda en fazla dinlenen Türkçe şarkı rekorunu kıran rock grubu Madrigal’in konseri saat 20.30'da başlayacak. Grup devre arasında da tribündeki futbolseverlere müzik ziyafeti sunacak. Konserler dizisi, önümüzdeki haftalarda, Türk müziğinin önemli isimleri ile devam edecek."
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