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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Finansmana erişim zorlaştı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Finansmana erişim zorlaştı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son dönemde finansmana ulaşımın zorlaştığını belirterek, "Bazı bankalar ticari kredilere yüzde 30 ila 50 arasında faiz uyguluyor... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T15:31+0300
2022-08-02T15:31+0300
ekonomi
türkiye
tobb
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
rifat hisarcıklıoğlu
kredi
banka
ekonomik kriz
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'nda konuştu.Son dönemde, finansmana ulaşımın zorlaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Her ildeki firmalarımızdan bu yönde gelen şikayetler arttı. En büyük sıkıntıyı küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamaktadır” dedi.Kavcıoğlu, kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra, kredi limitlerinin reel olarak daraltıldığını kaydetti.Hisarcıklıoğlu, “Merkez Bankası fonlama faizi yüzde 14, mevduata verilen ortalama faizler yüzde 20 civarındayken, bazı bankalar ticari kredilere yüzde 30 ila 50 arasında faiz uyguluyor. Bazıları da hiç kredi vermemektedir” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220729/iso-meclisinde-merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-ile-erdal-bahcivan-arasinda-gerilim-yasandi-1059292764.html
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türkiye, tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), rifat hisarcıklıoğlu, kredi, banka, ekonomik kriz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Finansmana erişim zorlaştı

15:31 02.08.2022
© AARifat Hisarcıklıoğlu
Rifat Hisarcıklıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son dönemde finansmana ulaşımın zorlaştığını belirterek, "Bazı bankalar ticari kredilere yüzde 30 ila 50 arasında faiz uyguluyor. Bazıları da hiç kredi vermemektedir” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Son dönemde, finansmana ulaşımın zorlaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Her ildeki firmalarımızdan bu yönde gelen şikayetler arttı. En büyük sıkıntıyı küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamaktadır” dedi.

Kavcıoğlu, kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra, kredi limitlerinin reel olarak daraltıldığını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, “Merkez Bankası fonlama faizi yüzde 14, mevduata verilen ortalama faizler yüzde 20 civarındayken, bazı bankalar ticari kredilere yüzde 30 ila 50 arasında faiz uyguluyor. Bazıları da hiç kredi vermemektedir” diye konuştu.
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