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Tokat'ta bir kadın, eski nişanlısı ve arkadaşını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Tokat'ta bir kadın, eski nişanlısı ve arkadaşını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Tokat’ta genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda Ahmet Batuhan Yıldız sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T18:33+0300
2022-08-02T18:33+0300
türkiye
nişanlı
silah
tokat
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Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Çeçenistan Caddesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, F.G. eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile arkadaşı E.D.’ye (26) tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile arkadaşı E.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından gözaltına alınan kadın, polis merkezinde sorguya alındı. Polis ekipleri genç kızın tabancayı nereden temin ettiğinin tespiti için çalışma başlattı. Oğlunun hayatını kaybettiğinden habersiz olan anne Kadriye Ünver Yıldız, çocuğunun işyerinin önüne geldiğinde yaşanan olayı fark ettiğini söyledi. Yıldız, oğlunun F.G. ile geçen yıl nişanlandığını belirterek, “Düğün günü alacaktık kızın babası razı olmadı. Benim çocuğumda yapacağı bir şey yoktu. Çok seviyordu ama böyle oldu. Yüzüğü atan kendileri idi” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220701/genc-kadin-tartistigi-eski-nisanlisini-bicakla-oldurdu-1058214644.html
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nişanlı, silah, tokat

Tokat'ta bir kadın, eski nişanlısı ve arkadaşını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

18:33 02.08.2022
© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW681281Tokat'ta bir kadın, eski nişanlısı ve arkadaşını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Tokat'ta bir kadın, eski nişanlısı ve arkadaşını vurdu: 1 ölü, 1 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© İHA / NURHAN İÇMEZ-AW681281
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Tokat’ta genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda Ahmet Batuhan Yıldız sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Çeçenistan Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, F.G. eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile arkadaşı E.D.’ye (26) tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile arkadaşı E.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. O

layın ardından gözaltına alınan kadın, polis merkezinde sorguya alındı. Polis ekipleri genç kızın tabancayı nereden temin ettiğinin tespiti için çalışma başlattı.

Oğlunun hayatını kaybettiğinden habersiz olan anne Kadriye Ünver Yıldız, çocuğunun işyerinin önüne geldiğinde yaşanan olayı fark ettiğini söyledi. Yıldız, oğlunun F.G. ile geçen yıl nişanlandığını belirterek, “Düğün günü alacaktık kızın babası razı olmadı. Benim çocuğumda yapacağı bir şey yoktu. Çok seviyordu ama böyle oldu. Yüzüğü atan kendileri idi” diye konuştu.
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
TÜRKİYE
Genç kadın, tartıştığı eski nişanlısını bıçakla öldürdü
1 Temmuz, 22:29
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