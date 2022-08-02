https://tr.sputniknews.com/20220802/ukrayna-ve-donbasstan-rusyaya-giden-siginmaci-sayisi-3-milyonu-asti-1059412499.html

Ukrayna ve Donbass'tan Rusya'ya giden sığınmacı sayısı 3 milyonu aştı

Ukrayna ve Donbass'tan Rusya'ya giden sığınmacı sayısı 3 milyonu aştı

Rusya’nın Donbass operasyonunun ardından Ukraynalı sığınmacıların hareketliliği sürerken, bunların arasından Rus tarafına geçenlerin sayısı da 3 milyonu aşmış... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T15:53+0300

2022-08-02T15:53+0300

2022-08-02T15:53+0300

multimedya

infografik

rusya

ukrayna

sığınmacı

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Özel askeri harekatın başlaması ile Rusya’ya tahliye edilen kişilerin sayısı ve sığınmacılara verilen yardım ile ilgili bilgiler, Sputnik’in infografiğinde.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

infografik, инфографика, rusya, ukrayna, sığınmacı