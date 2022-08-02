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Uzmanlardan uyarı: Güneş fırtınası yarın Dünya'yı vurabilir, küçük sorunlar yaşanabilir
Uzmanlardan uyarı: Güneş fırtınası yarın Dünya'yı vurabilir, küçük sorunlar yaşanabilir
Dünya yarın küçük çaplı bir Güneş fırtınasıyla karşı karşıya olması bekleniyor. Fırtınanın boyutu küçük olsa da elektrik şebekeleri ve uydularda hafif... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
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güneş
yaşam
fırtına
dünya
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Dünya'nın yarın Güneş yüzeyinin güneybatısındaki delikten püsküren gazsı maddelerden kaynaklanan bir Güneş fırtınasının menzili altına gireceği öngörülüyor.Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, küçük çaplı G1 sınıfı jeomanyetik fırtınanın Dünya'yı etkileyebilme ihtimali olduğu konusunda uyardı. Etki alanları büyük olmayan G1 sınıfı fırtınalar nedeniyle elektrik şebekeleri ve uyduları etkileyebiliyor, Kanada ve Alaska semalarında aurora oluşmasına yola açabiliyor. Bu türden fırtınalar, yolunu bulmak için Dünya'nın manyetik alanını kullanan göçmen kuşları da rotalarından saptırabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210609/kuzey-isiklarinin-nasil-meydana-geldigine-dair-arastirmalarda-bir-ilk-1044691406.html
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güneş, fırtına, dünya

Uzmanlardan uyarı: Güneş fırtınası yarın Dünya'yı vurabilir, küçük sorunlar yaşanabilir

17:19 02.08.2022 (güncellendi: 17:25 02.08.2022)
© AFP 2022 / HECTOR RETAMALGüneş
Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMAL
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Dünya yarın küçük çaplı bir Güneş fırtınasıyla karşı karşıya olması bekleniyor. Fırtınanın boyutu küçük olsa da elektrik şebekeleri ve uydularda hafif sıkıntılar yaşanabilir.
Dünya'nın yarın Güneş yüzeyinin güneybatısındaki delikten püsküren gazsı maddelerden kaynaklanan bir Güneş fırtınasının menzili altına gireceği öngörülüyor.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, küçük çaplı G1 sınıfı jeomanyetik fırtınanın Dünya'yı etkileyebilme ihtimali olduğu konusunda uyardı.
Etki alanları büyük olmayan G1 sınıfı fırtınalar nedeniyle elektrik şebekeleri ve uyduları etkileyebiliyor, Kanada ve Alaska semalarında aurora oluşmasına yola açabiliyor.
Bu türden fırtınalar, yolunu bulmak için Dünya'nın manyetik alanını kullanan göçmen kuşları da rotalarından saptırabiliyor.
Kuzey Işıkları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2021
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