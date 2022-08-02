https://tr.sputniknews.com/20220802/uzmanlardan-uyari-gunes-firtinasi-yarin-dunyayi-vurabilir-sorunlar-yasanabilir-1059419850.html

Uzmanlardan uyarı: Güneş fırtınası yarın Dünya'yı vurabilir, küçük sorunlar yaşanabilir

Uzmanlardan uyarı: Güneş fırtınası yarın Dünya'yı vurabilir, küçük sorunlar yaşanabilir

Dünya yarın küçük çaplı bir Güneş fırtınasıyla karşı karşıya olması bekleniyor. Fırtınanın boyutu küçük olsa da elektrik şebekeleri ve uydularda hafif... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T17:19+0300

2022-08-02T17:19+0300

2022-08-02T17:25+0300

güneş

yaşam

fırtına

dünya

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Dünya'nın yarın Güneş yüzeyinin güneybatısındaki delikten püsküren gazsı maddelerden kaynaklanan bir Güneş fırtınasının menzili altına gireceği öngörülüyor.Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, küçük çaplı G1 sınıfı jeomanyetik fırtınanın Dünya'yı etkileyebilme ihtimali olduğu konusunda uyardı. Etki alanları büyük olmayan G1 sınıfı fırtınalar nedeniyle elektrik şebekeleri ve uyduları etkileyebiliyor, Kanada ve Alaska semalarında aurora oluşmasına yola açabiliyor. Bu türden fırtınalar, yolunu bulmak için Dünya'nın manyetik alanını kullanan göçmen kuşları da rotalarından saptırabiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210609/kuzey-isiklarinin-nasil-meydana-geldigine-dair-arastirmalarda-bir-ilk-1044691406.html

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