https://tr.sputniknews.com/20220802/vlogger-kizini-dogru-yola-cekmeye-calisan-yasli-kadin-televizyona-cikti-ona-is-ve-koca-bulun-1059397590.html

Vlogger kızını 'doğru yola' çekmeye çalışan yaşlı kadın televizyona çıktı: Ona iş ve koca bulun

Vlogger kızını 'doğru yola' çekmeye çalışan yaşlı kadın televizyona çıktı: Ona iş ve koca bulun

Çin'de yaşlı bir kadının yerel TV kanalına çıkıp çaresizlik içinde yaptığı yardım çağrısı ilgi çekti, yerel arama motorlarından en çok aranan haberlerden biri... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T10:19+0300

2022-08-02T10:19+0300

2022-08-02T10:29+0300

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Bekar olan, işsiz gezen ve tüm zamanını 6 kedisinin videolarını çekmeye harcayan 38 yaşındaki kızı için çok kaygılandığını söyleyen Zheng soyadlı kadın, kızına yardım edilmesini istedi. Çongking TV'ye çıkan anne yi üniversitelerden birinden mezun olan ve başkent Pekin ile Şanghay'da bir süre çalışan ama 6 yıldan uzun süre önce istifa edip memleketi Çongking'e dönen bu tek çocuğunun bu süre zarfında hiç çalışmadığını ve üniversiteden mezun olduğundan bu yana da hiç sevgilisi olmadığını anlattı. Kızlarına destek olmak için ona bir ev aldıklarını ama kızlarının onlara sormadan evi sattığını öğrendiklerini söyleyen yaşlı kadın, şimdi yakınlarda bir evde kirada oturan kızlarının tüm vaktini eve aldığı 6 sokak kedisinin videolarını çekip sosyal medyada paylaşmakla tükettiğinden dert yandı. Kocasının ve kendisinin çok endişelendiğini ve yemeden içmeden kesildiklerini söyleyen yaşlı kadın gözyaşları içinde kızının yaşam tercihlerini anlayamadığını ifade etti: "Umarım diğer insanlar gibi kızım da bir iş ve koca bulur. Ancak o şekilde bu dünyadan gözümüz açık gitmeyiz. Sokaktan kedileri topladı, şimdi de onlarla yaşıyor. Hayatının geri kalan kısmı için bu kedilere mi güveniyor?" Bunun ardından kadının kızına da ulaşan Çongking TV'nin aktardığına göre yüzünü göstermek istemeyen kadın şunları söyledi: "Yaşlı neslin düşünce yapısı genç neslinkinden farklı. Annemle iletişim kurmaya çabalıyorum ama ikna edebildiğimi mi sanıyorsunuz?" Evcil hayvanlarını video çektiğini ve bunları sosyal medyada paylaştığını anlatan kadın şimdilik bu vlogger'lık işinden para kazanamadığını ama gelecekte durumun tersine döneceğine inandığını söyledi. Bekarlığıyla ilgili de aceleci davranmayan genç kadın, "Gerçekten hoşuma gitmeyen bir ilişkiyi kabullenmeye kendimi zorlamayacağım. Bay Doğru ile karşılaşacak olursam neden olmasın? Ama çöpçatanlık işlerine karışmayacağım" dedi. Fikir ayrılıklarına rağmen ailesine saygı duyduğunun da altını çizen genç kadın, "Annemle babam ne derse desin yaşam tarzımın doğru olduğunu düşünüyorum. Çalışmamamın, sevgilim olmamasının yanlış olduğunu düşünüyorlar. Evimde neden evcil hayvan baktığımı anlamıyorlar" eleştirisi yöneltti.

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