Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2.5 yıl sonra kaldırıldı

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Kabe’nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Nebevi’nin Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdulrahman bin Abdulaziz Al-Sudais, dün yaptığı açıklamada umre sezonu başlamadan Kabe çevresindeki koruyucu bariyerlerin kaldırılması yönünde bir karar alındığını duyurmuştu.