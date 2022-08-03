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Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2.5 yıl sonra kaldırıldı
Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2.5 yıl sonra kaldırıldı
Suudi Arabistan’da 2.5 yıl aradan sonra Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Kabe’nin etrafına yerleştirilen bariyerlerin kaldırılması ile Müslümanların... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
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фото, kabe, bariyer, koronavirüs

Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2.5 yıl sonra kaldırıldı

10:52 03.08.2022
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Suudi Arabistan’da 2.5 yıl aradan sonra Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Kabe’nin etrafına yerleştirilen bariyerlerin kaldırılması ile Müslümanların yeniden Kabe’ye dokunmasına izin verildi.
© İHA / MUHAMMED RABAH

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde yer alan Kabe’nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde yer alan Kabe’nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / MUHAMMED RABAH

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde yer alan Kabe’nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.

© İHA / MUHAMMED RABAH

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart 2020'de yerleştirilen bariyerlerin 2.5 yıl sonra kaldırılmasının ardından Müslümanlar yeniden Kabe’ye dokunma imkanı buldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart 2020&#x27;de yerleştirilen bariyerlerin 2.5 yıl sonra kaldırılmasının ardından Müslümanlar yeniden Kabe’ye dokunma imkanı buldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / MUHAMMED RABAH

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart 2020'de yerleştirilen bariyerlerin 2.5 yıl sonra kaldırılmasının ardından Müslümanlar yeniden Kabe’ye dokunma imkanı buldu.

© İHA / MUHAMMED RABAH

Kabe’nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Nebevi’nin Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdulrahman bin Abdulaziz Al-Sudais, dün yaptığı açıklamada umre sezonu başlamadan Kabe çevresindeki koruyucu bariyerlerin kaldırılması yönünde bir karar alındığını duyurmuştu.

Kabe’nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Nebevi’nin Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdulrahman bin Abdulaziz Al-Sudais, dün yaptığı açıklamada umre sezonu başlamadan Kabe çevresindeki koruyucu bariyerlerin kaldırılması yönünde bir karar alındığını duyurmuştu. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / MUHAMMED RABAH

Kabe’nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Nebevi’nin Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdulrahman bin Abdulaziz Al-Sudais, dün yaptığı açıklamada umre sezonu başlamadan Kabe çevresindeki koruyucu bariyerlerin kaldırılması yönünde bir karar alındığını duyurmuştu.

© İHA / MUHAMMED RABAH

Al-Sudais, bu kararın özellikle umre sezonunun başlamasının ardından Kabe’ye gelen Müslümanların ibadetlerini manevi bir ortamda gerçekleştirmelerini kolaylaştıracağını ifade etmişti.

Al-Sudais, bu kararın özellikle umre sezonunun başlamasının ardından Kabe’ye gelen Müslümanların ibadetlerini manevi bir ortamda gerçekleştirmelerini kolaylaştıracağını ifade etmişti. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / MUHAMMED RABAH

Al-Sudais, bu kararın özellikle umre sezonunun başlamasının ardından Kabe’ye gelen Müslümanların ibadetlerini manevi bir ortamda gerçekleştirmelerini kolaylaştıracağını ifade etmişti.

© İHA / MUHAMMED RABAH

Suudi Arabistan makamları 2020 ve 2021'in ardından salgın şartlarının hafiflemesiyle yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeye başladı.

Suudi Arabistan makamları 2020 ve 2021&#x27;in ardından salgın şartlarının hafiflemesiyle yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeye başladı. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / MUHAMMED RABAH

Suudi Arabistan makamları 2020 ve 2021'in ardından salgın şartlarının hafiflemesiyle yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeye başladı.

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