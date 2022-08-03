Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2.5 yıl sonra kaldırıldı

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde yer alan Kabe’nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde yer alan Kabe’nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Mart 2020'de yerleştirilen bariyerlerin 2.5 yıl sonra kaldırılmasının ardından Müslümanlar yeniden Kabe’ye dokunma imkanı buldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle Mart 2020'de yerleştirilen bariyerlerin 2.5 yıl sonra kaldırılmasının ardından Müslümanlar yeniden Kabe’ye dokunma imkanı buldu.
Kabe’nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Nebevi’nin Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdulrahman bin Abdulaziz Al-Sudais, dün yaptığı açıklamada umre sezonu başlamadan Kabe çevresindeki koruyucu bariyerlerin kaldırılması yönünde bir karar alındığını duyurmuştu.
Kabe’nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Nebevi’nin Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdulrahman bin Abdulaziz Al-Sudais, dün yaptığı açıklamada umre sezonu başlamadan Kabe çevresindeki koruyucu bariyerlerin kaldırılması yönünde bir karar alındığını duyurmuştu.
Al-Sudais, bu kararın özellikle umre sezonunun başlamasının ardından Kabe’ye gelen Müslümanların ibadetlerini manevi bir ortamda gerçekleştirmelerini kolaylaştıracağını ifade etmişti.
Al-Sudais, bu kararın özellikle umre sezonunun başlamasının ardından Kabe’ye gelen Müslümanların ibadetlerini manevi bir ortamda gerçekleştirmelerini kolaylaştıracağını ifade etmişti.
Suudi Arabistan makamları 2020 ve 2021'in ardından salgın şartlarının hafiflemesiyle yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeye başladı.
Suudi Arabistan makamları 2020 ve 2021'in ardından salgın şartlarının hafiflemesiyle yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeye başladı.