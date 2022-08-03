https://tr.sputniknews.com/20220803/27-bin-ton-misir-yuklu-razoni-sariyerde-denetimi-bekliyor-1059441416.html
27 bin ton mısır yüklü Razoni, Sarıyer'de denetimi bekliyor
27 bin ton mısır yüklü Razoni, Sarıyer'de denetimi bekliyor
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemi, bugün... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T08:02+0300
2022-08-03T08:02+0300
2022-08-03T08:02+0300
türkiye
tahıl
gemi
rusya
ukrayna
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Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saat 19.00 sıralarında Türk karasularına girdi.Sarıyer açıklarına demirleyen gemide bugün Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetim yapılacak. Gemi yapılan denetlemelerin ardından yoluna devam edecek.Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.
türkiye
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tahıl, gemi, rusya, ukrayna
27 bin ton mısır yüklü Razoni, Sarıyer'de denetimi bekliyor
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Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemi, bugün yapılacak denetimi bekliyor.
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saat 19.00 sıralarında Türk karasularına girdi.
Sarıyer açıklarına demirleyen gemide bugün Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetim yapılacak. Gemi yapılan denetlemelerin ardından yoluna devam edecek.
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.