https://tr.sputniknews.com/20220803/abd-disisleri-bakani-blinkenden-turkiyeye-tahil-tesekkuru-1059474858.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Türkiye’ye 'tahıl' teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Türkiye’ye 'tahıl' teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahıl gemisi Razoni’nin anlaşma dahilinde ilerleyişini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, çabaları için Türkiye’ye... 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T22:57+0300

2022-08-03T22:57+0300

2022-08-03T22:58+0300

ukrayna krizi

antony blinken

abd

tahıl

ukrayna

odessa

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Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan ve İstanbul Boğazı'na demirleyen 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin denetlemelerinin ardından Lübnan'a gitmek üzere hareket etti.Sosyal medya hesabından gelişmeye ilişkin açıklama yapan Blinken, “Ukrayna'dan kalkan ve Karadeniz'i güvenli bir şekilde geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin krizinin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz” dedi.

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antony blinken, abd, tahıl, ukrayna, odessa