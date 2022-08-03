https://tr.sputniknews.com/20220803/abd-disisleri-bakani-blinkenden-turkiyeye-tahil-tesekkuru-1059474858.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Türkiye’ye 'tahıl' teşekkürü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Türkiye’ye 'tahıl' teşekkürü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahıl gemisi Razoni’nin anlaşma dahilinde ilerleyişini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, çabaları için Türkiye’ye... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T22:57+0300
2022-08-03T22:57+0300
2022-08-03T22:58+0300
ukrayna krizi
antony blinken
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tahıl
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Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan ve İstanbul Boğazı'na demirleyen 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin denetlemelerinin ardından Lübnan'a gitmek üzere hareket etti.Sosyal medya hesabından gelişmeye ilişkin açıklama yapan Blinken, “Ukrayna'dan kalkan ve Karadeniz'i güvenli bir şekilde geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin krizinin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz” dedi.
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antony blinken, abd, tahıl, ukrayna, odessa
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Türkiye’ye 'tahıl' teşekkürü
22:57 03.08.2022 (güncellendi: 22:58 03.08.2022) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahıl gemisi Razoni’nin anlaşma dahilinde ilerleyişini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, çabaları için Türkiye’ye teşekkür etti.
Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan ve İstanbul Boğazı'na demirleyen 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin denetlemelerinin ardından Lübnan'a gitmek üzere hareket etti.
Sosyal medya hesabından gelişmeye ilişkin açıklama yapan Blinken, “Ukrayna'dan kalkan ve Karadeniz'i güvenli bir şekilde geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin krizinin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz” dedi.