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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220803/abd-disisleri-bakani-blinkenden-turkiyeye-tahil-tesekkuru-1059474858.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Türkiye’ye 'tahıl' teşekkürü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Türkiye’ye 'tahıl' teşekkürü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahıl gemisi Razoni’nin anlaşma dahilinde ilerleyişini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, çabaları için Türkiye’ye... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T22:57+0300
2022-08-03T22:58+0300
ukrayna krizi
antony blinken
abd
tahıl
ukrayna
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Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan ve İstanbul Boğazı'na demirleyen 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin denetlemelerinin ardından Lübnan'a gitmek üzere hareket etti.Sosyal medya hesabından gelişmeye ilişkin açıklama yapan Blinken, “Ukrayna'dan kalkan ve Karadeniz'i güvenli bir şekilde geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin krizinin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz” dedi.
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antony blinken, abd, tahıl, ukrayna, odessa

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den Türkiye’ye 'tahıl' teşekkürü

22:57 03.08.2022 (güncellendi: 22:58 03.08.2022)
© REUTERS / Susan WalshABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© REUTERS / Susan Walsh
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahıl gemisi Razoni’nin anlaşma dahilinde ilerleyişini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, çabaları için Türkiye’ye teşekkür etti.
Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan ve İstanbul Boğazı'na demirleyen 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin denetlemelerinin ardından Lübnan'a gitmek üzere hareket etti.
Sosyal medya hesabından gelişmeye ilişkin açıklama yapan Blinken, “Ukrayna'dan kalkan ve Karadeniz'i güvenli bir şekilde geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin krizinin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz” dedi.
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