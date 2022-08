ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Tayvan'da: Tayvan'ı yalnız bırakmayacağız

https://tr.sputniknews.com/20220803/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-tayvanda-tayvani-yalniz-birakmayacagiz-1059443906.html

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile görüşen ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi, görüşme sırasında yaptığı kısa açıklamada, "Bugün dünya demokrasi ve otokrasi arasında bir seçimle karşı karşıya. Amerika Tayvan'da ve dünyanın her yerinde demokrasiyi koruma konusundaki kararlılığı hala güçlü" ifadelerini kullandı. Tayvan'ı kendi toprakları kabul eden ve yabancı hükümetlerin Tayvanlı yetkililerle temas kurmasına karşı çıkan Çin ise, dün gece ABD'li heyetin Tayvan'ın başkenti Taipei'ye inmesinin hemen ardından ada çevresinde çok sayıda askeri tatbikat ilan etti. Çin Hava Kuvvetleri 21 savaş uçağının yer aldığı bir hava birliğini Tayvan'a doğru uçurdu.Pelosi'nin Tayvan ziyareti, halihazırda gergin durumdaki ABD-Çin ilişkilerindeki tansiyonu yükseltti. Pelosi, 1997'deki krizden bu yana Tayvan'ı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi oldu.'Uğurlu Bulutlar Düzeni' adlı şeref madalyasını taktıTayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen, Pelosi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Tayvan'a onyıllardır sağladığı destek" nedeniyle teşekkür etti ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'na "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyasını taktı.Tsai, "Kasıtlı olarak artan askeri tehditlerle karşı karşıya kalan Tayvan geri adım atmayacak. Milli egemenliğimizi kararlılıkla destekleyeceğiz ve demokrasi için savunma hattını korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Pelosi ise Kongre'deki her iki partinin de Tayvan'ı desteklediğini belirterek adanın demokrasisini övdü. 1991'de Pekin'deki Tiananmen Meydanı'na yaptığı ziyareti hatırlatan Pelosi, odak noktasının her zaman aynı olduğunu belirterek bu ziyaretin aynı zamanda insan hakları ve 'haydut ülkelere' tehlikeli teknoloji transferleri ile ilgili olduğunu savundu. ABD Kongresi'nden 5 diğer üyenin daha yer aldığı heyete liderlik eden Pelosi, bugün günün ilk saatlerinde Taipei'deki bir insan hakları müzesini ziyaret ettikten sonra Tayvan parlamentosu yönetimiyle görüştü. Tayvan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Tsai Chi-chang, heyetin ziyaretine ilişkin, "Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Tayvan'a yaptığı korkusuz ziyaret insan haklarının korunmasının ve demokrasi ve özgürlük değerlerinin pekiştirilmesinin en güçlü savunması" dedi.Pelosi, heyette yer alan üyelerin 'ağır üyeler' olduğunu belirterek, aralarında Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nden Raja Krishnamoorthi, ve Amerika'nın yarı iletken çip üretimini ve araştırmasını artırmayı amaçlayan 280 milyar dolarlık bir tasarının kabul edilmesinde etkili olan Suzan DelBene'nin yer aldığını açııklamıştı. Söz konusu çip sektörü, Tayvan'ın hakim olduğu ve modern elektronik için hayati önem taşıyan bir endüstri olarak öne çıkıyor.

