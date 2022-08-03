https://tr.sputniknews.com/20220803/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosinin-esi-alkollu-arac-kullanmaktan-yargilaniyor-1059476346.html
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi alkollü araç kullanmaktan yargılanıyor
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi alkollü araç kullanmaktan yargılanıyor
Tayvan ziyaretiyle ABD ile Çin arasında gerginliğe neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, alkollü araç kullanırken kazaya... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T23:23+0300
2022-08-03T23:23+0300
2022-08-03T23:32+0300
dünya
abd
nancy pelosi
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California Napa Bölgesi Mahkemesi'nde bu sabah görülen davaya avukatı aracığıyla katılan Pelosi, hakkındaki suçlamaları reddetti.Yargıç, iddiaların ve delillerin incelenmesi için davayı 23 Ağustos'a erteledi.Pelosi, suçlu bulunması halinde en az 5 gün hapis ve 5 yıla kadar denetimli serbestlik ile karşı karşıya kalacak. Savcılar, Pelosi'nin ayrıca alkollü sürücü sınıfından ders alması ve her defasında çalıştırmadan önce alkol seviyesini ölçen bir cihazı aracına taktırması gerektiğini belirtiyor.'Konuşması bozuktu ve nefesinden güçlü bir alkollü içecek kokusu geliyordu'Mahkeme tutankalrından elde edilen şikayet dilekçesinde, "Gözleri kırmızı/sulu görünüyor, sallanıyor, konuşması bozuktu ve nefesinden güçlü bir alkollü içecek kokusu geliyordu" ifadelerine yer verildi.California'nın Oakville bölgesinde 28 Mayıs'ta Porsche marka aracıyla kaza yapan 82 yaşındaki multimilyoner, "alkollü araç kullanmaktan" gözaltına alınmıştı.Kaza gecesi Pelosi'nin, kimliğini isteyen polislere ehliyeti ile polis çocuklarına burs sağlayan California Otoyol Devriyesi yardım kuruluşuna yaptığı bağışları gösteren kart verdiği de iddia edilmişti.Pelosi, daha sonra 5 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.
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abd, nancy pelosi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi alkollü araç kullanmaktan yargılanıyor
23:23 03.08.2022 (güncellendi: 23:32 03.08.2022) Abone ol
Tayvan ziyaretiyle ABD ile Çin arasında gerginliğe neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, alkollü araç kullanırken kazaya neden olduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.
California Napa Bölgesi Mahkemesi'nde bu sabah görülen davaya avukatı aracığıyla katılan Pelosi, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Yargıç, iddiaların ve delillerin incelenmesi için davayı 23 Ağustos'a erteledi.
Pelosi, suçlu bulunması halinde en az 5 gün hapis ve 5 yıla kadar denetimli serbestlik ile karşı karşıya kalacak. Savcılar, Pelosi'nin ayrıca alkollü sürücü sınıfından ders alması ve her defasında çalıştırmadan önce alkol seviyesini ölçen bir cihazı aracına taktırması gerektiğini belirtiyor.
'Konuşması bozuktu ve nefesinden güçlü bir alkollü içecek kokusu geliyordu'
Mahkeme tutankalrından elde edilen şikayet dilekçesinde, "Gözleri kırmızı/sulu görünüyor, sallanıyor, konuşması bozuktu ve nefesinden güçlü bir alkollü içecek kokusu geliyordu" ifadelerine yer verildi.
California'nın Oakville bölgesinde 28 Mayıs'ta Porsche marka aracıyla kaza yapan 82 yaşındaki multimilyoner, "alkollü araç kullanmaktan" gözaltına alınmıştı.
Kaza gecesi Pelosi'nin, kimliğini isteyen polislere ehliyeti ile polis
çocuklarına burs sağlayan California Otoyol Devriyesi yardım kuruluşuna yaptığı bağışları gösteren kart verdiği de iddia edilmişti.
Pelosi, daha sonra 5 bin dolar
kefaletle serbest bırakılmıştı.