Türkiye
SON DAKİKA| Pelosi, Çin'i provoke ettiği ziyaretini tamamlayarak Tayvan'dan ayrılıyor
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220803/abd-ve-endonezya-cin-ile-yasanan-gerilimin-ardindan-ortak-tatbikat-duzenliyor-1059449292.html
ABD ve Endonezya, Çin ile yaşanan gerilimin ardından ortak tatbikat düzenliyor
ABD ve Endonezya, Çin ile yaşanan gerilimin ardından ortak tatbikat düzenliyor
ABD ve Endonezya orduları, Çin ile yaşanan gerilimin gölgesinde Sumatra Adası'nda ilk kez başka ülkelerin de katılım sağladığı ortak muharebe tatbikatlarına... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T12:10+0300
2022-08-03T12:13+0300
savunma
abd
endonezya
çin
tayvan
tatbikat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050430944_0:9:1200:684_1920x0_80_0_0_ed818e1b0e16852c300d163dc6ceb518.jpg
ABD'nin Cakarta Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu tatbikatların özgür ve açık Hint-Pasifik politikasını desteklemek için birlikte çalışabilirliği, kabiliyeti, güveni ve iş birliğini desteklemek için tasarlandığı belirtildi. ABD Pasifik Ordusu Komutanı General Charles Flynn, yaptığı açıklamada, "Bu, ABD-Endonezya bağının bu önemli bölgede kara kuvvetleri arasında büyüyen ilişkisinin bir sembolüdür. Çünkü kara kuvvetleri, bölgenin güvenlik mimarisini birbirine bağlayan yapıştırıcıdır" ifadesini kullandı. ABD, Endonezya, Avustralya, Japonya ve Singapur'dan 5 binden fazla askerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatlar, '2009'dan bu yana bölgedeki en büyük tatbikat' olarak gösteriliyor. Flynn ve Endonezya Ordusu'ndan Orgeneral Andika Perkasa, ortak tatbikatları Güney Sumatra eyaletindeki Baturaja kasabasında düzenlenen törenle başlattı. Ordu, donanma, hava kuvvetleri ve deniz tatbikatlarını kapsayan ortak tatbikatlar, 14 Ağustos'a kadar devam edecek.
https://tr.sputniknews.com/20220525/cin-abdnin-tayvana-destegine-misilleme-olarak-ada-cevresinde-tatbikat-yapti-1056675130.html
endonezya
çin
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050430944_120:0:1187:800_1920x0_80_0_0_7cfd9dafc647853b3fc1d9aa0ccd91c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, endonezya, çin, tayvan, tatbikat

ABD ve Endonezya, Çin ile yaşanan gerilimin ardından ortak tatbikat düzenliyor

12:10 03.08.2022 (güncellendi: 12:13 03.08.2022)
© REUTERS / Brian SnyderABD - Çin bayrağı
ABD - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© REUTERS / Brian Snyder
Abone olTelegram
ABD ve Endonezya orduları, Çin ile yaşanan gerilimin gölgesinde Sumatra Adası'nda ilk kez başka ülkelerin de katılım sağladığı ortak muharebe tatbikatlarına başladı.
ABD'nin Cakarta Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu tatbikatların özgür ve açık Hint-Pasifik politikasını desteklemek için birlikte çalışabilirliği, kabiliyeti, güveni ve iş birliğini desteklemek için tasarlandığı belirtildi.
ABD Pasifik Ordusu Komutanı General Charles Flynn, yaptığı açıklamada, "Bu, ABD-Endonezya bağının bu önemli bölgede kara kuvvetleri arasında büyüyen ilişkisinin bir sembolüdür. Çünkü kara kuvvetleri, bölgenin güvenlik mimarisini birbirine bağlayan yapıştırıcıdır" ifadesini kullandı.
ABD, Endonezya, Avustralya, Japonya ve Singapur'dan 5 binden fazla askerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatlar, '2009'dan bu yana bölgedeki en büyük tatbikat' olarak gösteriliyor. Flynn ve Endonezya Ordusu'ndan Orgeneral Andika Perkasa, ortak tatbikatları Güney Sumatra eyaletindeki Baturaja kasabasında düzenlenen törenle başlattı. Ordu, donanma, hava kuvvetleri ve deniz tatbikatlarını kapsayan ortak tatbikatlar, 14 Ağustos'a kadar devam edecek.
Dünyanın en güçlü donanmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
SAVUNMA
Çin, ABD'nin Tayvan'a desteğine misilleme olarak ada çevresinde tatbikat yaptı
25 Mayıs, 19:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала