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https://tr.sputniknews.com/20220803/abdde-cumhuriyetci-vekil-boebert-venezuellada-kopek-yiyorlar-cunku-silahlari-yok-1059460487.html
ABD'de Cumhuriyetçi vekil Boebert: Venezüella'da köpek yiyorlar çünkü silahları yok
ABD'de Cumhuriyetçi vekil Boebert: Venezüella'da köpek yiyorlar çünkü silahları yok
Artan silahlı saldırılar ve tepkiler üzerine son 30 yılın en önemlisi olarak silah kontrol yasasının nihayet Senato'dan geçtiği ABD'de bireysel silahlanmayı... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T16:46+0300
2022-08-03T16:48+0300
lauren boebert
dünya
venezüella
abd
silah
köpek
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Çocuklarıyla silahlı Noel fotoğrafını paylaştığı ve Zoom toplantısında silahlarını sergilediği için ABD'de uzun süre gündemde kalan Colorado temsilcisi aşırı sağcı Lauren Boebert şimdi de silah yasağının ABD'lileri köpek yemek zorunda bırakabileceğini söylediği videoyla adından söz ettiriyor.İnternet sitesi Newsmax'te Sebastian Gorka'nın konuğu olan Boebert, 2020 başkanlık seçiminin Demokrat adayı Beto O'Rourke ile Eylül 2019'da, O'Rourke'un vatandaşların ellerindeki saldırı silahı AR-15'leri alma vaadi vermesinden hemen sonra Colorado'daki bir etkinlikte karşı karşıya geldiği günü hatırlattı.Bu minvalde ABD'de silahların önemine dikkat çekmek isteyen Boebert ellerinden silahlarının alınması halinde vatandaşların 'tıpkı Venezüella'dakiler gibi köpek yemeye başlamak zorunda kalacaklarını' iddia etti.Video görüntüsüne göre sözlerini "Amerika'daki vatandaşlar silahsızlandırılırsa vatandaş olmaktan çıkar, kulluk ederiz" diye sürdüren Boebert kendi şu ifadelerle haklı çıkarmaya çalıştı: "Biliyorsunuz ki Amerika'da köpeklerimize gurme mamalar yediriyoruz, köpeklerimizde ilgilenen şahane kuaförlerimiz var. Venezüella'da ise köpekleri yiyorlar ve bunu yapmaya başladılar çünkü silahları yok. Ellerinde kendilerini tiran hükümetlere karşı koruyacak, savunacak bir şey yok."ABD Temsilciler Meclisi cuma günü 217'ye 213 oy ile saldırı silahlarını yasaklamaya 'evet' dedi ama teklifin Senato'dan geçmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210219/abdli-kongre-uyesi-zoom-toplantisinda-silahlarini-sergiledi--1043849223.html
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lauren boebert, venezüella, abd, silah, köpek

ABD'de Cumhuriyetçi vekil Boebert: Venezüella'da köpek yiyorlar çünkü silahları yok

16:46 03.08.2022 (güncellendi: 16:48 03.08.2022)
© AFP 2022 / YURI CORTEZVenezüella- Caracas
Venezüella- Caracas - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AFP 2022 / YURI CORTEZ
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Artan silahlı saldırılar ve tepkiler üzerine son 30 yılın en önemlisi olarak silah kontrol yasasının nihayet Senato'dan geçtiği ABD'de bireysel silahlanmayı savunmak adına Cumhuriyetçi vekillerden gelen gerekçelendirmeler yine hayret ettiriyor.
Çocuklarıyla silahlı Noel fotoğrafını paylaştığı ve Zoom toplantısında silahlarını sergilediği için ABD'de uzun süre gündemde kalan Colorado temsilcisi aşırı sağcı Lauren Boebert şimdi de silah yasağının ABD'lileri köpek yemek zorunda bırakabileceğini söylediği videoyla adından söz ettiriyor.
Lauren Boebert - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2021
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ABD'li Kongre üyesi, Zoom toplantısında silahlarını sergiledi
19 Şubat 2021, 14:39
İnternet sitesi Newsmax'te Sebastian Gorka'nın konuğu olan Boebert, 2020 başkanlık seçiminin Demokrat adayı Beto O'Rourke ile Eylül 2019'da, O'Rourke'un vatandaşların ellerindeki saldırı silahı AR-15'leri alma vaadi vermesinden hemen sonra Colorado'daki bir etkinlikte karşı karşıya geldiği günü hatırlattı.
Bu minvalde ABD'de silahların önemine dikkat çekmek isteyen Boebert ellerinden silahlarının alınması halinde vatandaşların 'tıpkı Venezüella'dakiler gibi köpek yemeye başlamak zorunda kalacaklarını' iddia etti.
Video görüntüsüne göre sözlerini "Amerika'daki vatandaşlar silahsızlandırılırsa vatandaş olmaktan çıkar, kulluk ederiz" diye sürdüren Boebert kendi şu ifadelerle haklı çıkarmaya çalıştı: "Biliyorsunuz ki Amerika'da köpeklerimize gurme mamalar yediriyoruz, köpeklerimizde ilgilenen şahane kuaförlerimiz var. Venezüella'da ise köpekleri yiyorlar ve bunu yapmaya başladılar çünkü silahları yok. Ellerinde kendilerini tiran hükümetlere karşı koruyacak, savunacak bir şey yok."
ABD Temsilciler Meclisi cuma günü 217'ye 213 oy ile saldırı silahlarını yasaklamaya 'evet' dedi ama teklifin Senato'dan geçmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.
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