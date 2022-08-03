ABD'nin Georgia Vergi Dairesi, kürtaj yasağından esinle embriyo başına 3 bin dolar iade icat etti
19:17 03.08.2022 (güncellendi: 19:22 03.08.2022)
Georgia Vergi Dairesi, ABD Yüksek Mahkemesi kararının ardından eyaletin geçen ay yürürlüğe giren kürtaj yasağında embriyoyu 'gerçek kişi' olarak tanımlaması uyarınca yeni vergi kuralları yayımladığını duyurdu.
ABD Yüksek Mahkemesi'nin haziranda kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarma kararına eyaletler farklı reaksiyonlar verdi. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletlerden biri olan Georgia'da ABD Yüksek Mahkemesi kararının ardından yürürlüğe giren fetüsün kalp atışının duyulduğu varsayılan 6. haftadan itibaren kürtaj yasağına göre hiza alanlar arasına Vergi Dairesi de katıldı.
Kürtaj yasağında embriyon 'gerçek kişi' olarak tanımlandığından
Georgia Vergi Dairesi, ABD Yüksek Mahkemesi kararı ve eyaletin geçen ay yürürlüğe giren kürtaj yasağında embriyoyu 'gerçek kişi' olarak tanımlaması uyarınca yeni vergi kuralları yayımladığını duyurdu.
Residents of Georgia can claim embryos as dependents on their tax returns, according to guidance issued Monday by tax officials in the state. https://t.co/0CVtPZz8Na— CBS News (@CBSNews) August 3, 2022
6 haftadan sonra vergi beyannamesinde bildirilebilecek
Buna göre 20 Temmuz'dan itibaren 'insan kalp atışı tespit edilebilir' herhangi bir doğmamış çocuk, devlete gelir vergisi ödeyen mükellefe bağlı olarak muafiyet sahibi olarak tanınıyor. Bu da anne baba adaylarının 6 haftalık gebelikten sonra embriyoyu kendilerine bağlı aile üyesi olarak vergi beyannamesinde bildirmeleri ve her embriyo için 3 bin dolarlık vergi iadesi almaları anlamına geliyor.
Federal appeals court allows Georgia law banning abortion when a fetal heartbeat is detected, typically around six weeks, to take effect https://t.co/WxbxIx3fwR https://t.co/WxbxIx3fwR— Reuters (@Reuters) July 20, 2022
Vergi Dairesi kanıt görmek isterse, Georgia sakinlerinin tıbbi kayıtlar veya diğer belgeleri sağlamaya hazır olması gerekiyor.
'Vergi memurları sağlık hizmetleriyle ilgili polislik yapacak'
Ancak Georgia Eyalet Üniversitesi hukuk profesörü ve siyaset bilimci Anthony Michael Kreis, eyaletin vergi dairesinin yeni uygulamasına tepki gösterdi. Georgia Vergi Dairesi'nin sağlık hizmetleriyle ilgili polislik yapmaya başlayacağını öngören Kreis, hamileliklerin yüzde 10-15'inin düşükle sonuçlandığı göz önüne alındığında, eyalet vergi memurlarının bunları takiple de uğraşması gerekeceğine dikkat çekti.
Yes. The Georgia Department of Revenue will be part of the healthcare surveillance state. And given that between 10 and 15 percent of pregnancies end in miscarriages, state tax workers will have their work cut out for them. https://t.co/iHCu3AkU3T— Anthony Michael Kreis (@AnthonyMKreis) August 2, 2022
Federal vergi yasasında ise bir ebeveynin vergi beyannamesinde hak talebinde bulunabilmesi için çocuğun doğmuş olması gerekiyor. Cumhuriyetçiler ise fetüsler için de vergi indirimi getirilmesi için tasarı üzerine tasarı hazırlıyor.