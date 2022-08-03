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https://tr.sputniknews.com/20220803/abdnin-georgia-vergi-dairesi-kurtaj-yasagindan-esinle-embriyo-basina-3-bin-dolar-iade-icat-etti-1059468250.html
ABD'nin Georgia Vergi Dairesi, kürtaj yasağından esinle embriyo başına 3 bin dolar iade icat etti
ABD'nin Georgia Vergi Dairesi, kürtaj yasağından esinle embriyo başına 3 bin dolar iade icat etti
Georgia Vergi Dairesi, ABD Yüksek Mahkemesi kararının ardından eyaletin geçen ay yürürlüğe giren kürtaj yasağında embriyoyu 'gerçek kişi' olarak tanımlaması... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T19:17+0300
2022-08-03T19:22+0300
dünya
abd
cumhuriyetçi parti
kürtaj
embriyo
fetüs
vergi
georgia
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ABD Yüksek Mahkemesi'nin haziranda kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarma kararına eyaletler farklı reaksiyonlar verdi. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletlerden biri olan Georgia'da ABD Yüksek Mahkemesi kararının ardından yürürlüğe giren fetüsün kalp atışının duyulduğu varsayılan 6. haftadan itibaren kürtaj yasağına göre hiza alanlar arasına Vergi Dairesi de katıldı. Kürtaj yasağında embriyon 'gerçek kişi' olarak tanımlandığındanGeorgia Vergi Dairesi, ABD Yüksek Mahkemesi kararı ve eyaletin geçen ay yürürlüğe giren kürtaj yasağında embriyoyu 'gerçek kişi' olarak tanımlaması uyarınca yeni vergi kuralları yayımladığını duyurdu. 6 haftadan sonra vergi beyannamesinde bildirilebilecekBuna göre 20 Temmuz'dan itibaren 'insan kalp atışı tespit edilebilir' herhangi bir doğmamış çocuk, devlete gelir vergisi ödeyen mükellefe bağlı olarak muafiyet sahibi olarak tanınıyor. Bu da anne baba adaylarının 6 haftalık gebelikten sonra embriyoyu kendilerine bağlı aile üyesi olarak vergi beyannamesinde bildirmeleri ve her embriyo için 3 bin dolarlık vergi iadesi almaları anlamına geliyor. Vergi Dairesi kanıt görmek isterse, Georgia sakinlerinin tıbbi kayıtlar veya diğer belgeleri sağlamaya hazır olması gerekiyor.'Vergi memurları sağlık hizmetleriyle ilgili polislik yapacak'Ancak Georgia Eyalet Üniversitesi hukuk profesörü ve siyaset bilimci Anthony Michael Kreis, eyaletin vergi dairesinin yeni uygulamasına tepki gösterdi. Georgia Vergi Dairesi'nin sağlık hizmetleriyle ilgili polislik yapmaya başlayacağını öngören Kreis, hamileliklerin yüzde 10-15'inin düşükle sonuçlandığı göz önüne alındığında, eyalet vergi memurlarının bunları takiple de uğraşması gerekeceğine dikkat çekti. Federal vergi yasasında ise bir ebeveynin vergi beyannamesinde hak talebinde bulunabilmesi için çocuğun doğmuş olması gerekiyor. Cumhuriyetçiler ise fetüsler için de vergi indirimi getirilmesi için tasarı üzerine tasarı hazırlıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220803/muhafazakar-eyalet-kansastaki-kurtaj-referandumunda-abd-secimlerini-etkileyebilecek-surpriz-sonuc-1059461243.html
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abd, cumhuriyetçi parti, kürtaj, embriyo, fetüs, vergi, georgia

ABD'nin Georgia Vergi Dairesi, kürtaj yasağından esinle embriyo başına 3 bin dolar iade icat etti

19:17 03.08.2022 (güncellendi: 19:22 03.08.2022)
CC0 / / gebelik - hamilelik
gebelik - hamilelik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
CC0 / /
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Georgia Vergi Dairesi, ABD Yüksek Mahkemesi kararının ardından eyaletin geçen ay yürürlüğe giren kürtaj yasağında embriyoyu 'gerçek kişi' olarak tanımlaması uyarınca yeni vergi kuralları yayımladığını duyurdu.
ABD Yüksek Mahkemesi'nin haziranda kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarma kararına eyaletler farklı reaksiyonlar verdi. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletlerden biri olan Georgia'da ABD Yüksek Mahkemesi kararının ardından yürürlüğe giren fetüsün kalp atışının duyulduğu varsayılan 6. haftadan itibaren kürtaj yasağına göre hiza alanlar arasına Vergi Dairesi de katıldı.

Kürtaj yasağında embriyon 'gerçek kişi' olarak tanımlandığından

Georgia Vergi Dairesi, ABD Yüksek Mahkemesi kararı ve eyaletin geçen ay yürürlüğe giren kürtaj yasağında embriyoyu 'gerçek kişi' olarak tanımlaması uyarınca yeni vergi kuralları yayımladığını duyurdu.

6 haftadan sonra vergi beyannamesinde bildirilebilecek

Buna göre 20 Temmuz'dan itibaren 'insan kalp atışı tespit edilebilir' herhangi bir doğmamış çocuk, devlete gelir vergisi ödeyen mükellefe bağlı olarak muafiyet sahibi olarak tanınıyor. Bu da anne baba adaylarının 6 haftalık gebelikten sonra embriyoyu kendilerine bağlı aile üyesi olarak vergi beyannamesinde bildirmeleri ve her embriyo için 3 bin dolarlık vergi iadesi almaları anlamına geliyor.
Vergi Dairesi kanıt görmek isterse, Georgia sakinlerinin tıbbi kayıtlar veya diğer belgeleri sağlamaya hazır olması gerekiyor.

'Vergi memurları sağlık hizmetleriyle ilgili polislik yapacak'

Ancak Georgia Eyalet Üniversitesi hukuk profesörü ve siyaset bilimci Anthony Michael Kreis, eyaletin vergi dairesinin yeni uygulamasına tepki gösterdi. Georgia Vergi Dairesi'nin sağlık hizmetleriyle ilgili polislik yapmaya başlayacağını öngören Kreis, hamileliklerin yüzde 10-15'inin düşükle sonuçlandığı göz önüne alındığında, eyalet vergi memurlarının bunları takiple de uğraşması gerekeceğine dikkat çekti.
Federal vergi yasasında ise bir ebeveynin vergi beyannamesinde hak talebinde bulunabilmesi için çocuğun doğmuş olması gerekiyor. Cumhuriyetçiler ise fetüsler için de vergi indirimi getirilmesi için tasarı üzerine tasarı hazırlıyor.
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