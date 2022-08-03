https://tr.sputniknews.com/20220803/adnan-oktar-suc-orgutune-operasyon-gozaltina-alinan-iki-kadin-tutuklandi-1059473531.html
Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: Gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı
Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: Gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna tutuklandı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T22:14+0300
2022-08-03T22:14+0300
2022-08-03T22:17+0300
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adnan oktar
operasyon
kadın
tutuklama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Dün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün devamlılığını sağlamayı hedeflediği, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetinde bulduğu, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaparak bilgi toplamaya çalıştığı öğrenildi. Ayrıca örgüte yönelik yargılama devam edilirken, yargılamaya yönelik adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulma ve asılsız bilgi ve belge oluşturma eylemlerinde bulunduğu bilgisi edinildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna adliyeye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220802/adnan-oktar-suc-orgutune-operasyon-2-kadin-gozaltina-alindi-1059417121.html
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Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: Gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı
22:14 03.08.2022 (güncellendi: 22:17 03.08.2022) Abone ol
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Dün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin örgütün devamlılığını sağlamayı hedeflediği, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetinde bulduğu, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaparak bilgi toplamaya çalıştığı öğrenildi.
Ayrıca örgüte yönelik yargılama devam edilirken, yargılamaya yönelik adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulma ve asılsız bilgi ve belge oluşturma eylemlerinde bulunduğu bilgisi edinildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna adliyeye sevk edildi.