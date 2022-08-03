https://tr.sputniknews.com/20220803/adnan-oktar-suc-orgutune-operasyon-gozaltina-alinan-iki-kadin-tutuklandi-1059473531.html

Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: Gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne operasyon: Gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna tutuklandı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T22:14+0300

2022-08-03T22:14+0300

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türkiye

adnan oktar

operasyon

kadın

tutuklama

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Dün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün devamlılığını sağlamayı hedeflediği, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetinde bulduğu, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaparak bilgi toplamaya çalıştığı öğrenildi. Ayrıca örgüte yönelik yargılama devam edilirken, yargılamaya yönelik adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulma ve asılsız bilgi ve belge oluşturma eylemlerinde bulunduğu bilgisi edinildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna adliyeye sevk edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220802/adnan-oktar-suc-orgutune-operasyon-2-kadin-gozaltina-alindi-1059417121.html

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