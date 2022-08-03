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Ankara Mali Şube ekiplerince Yediiklim Yayınevi'nde arama başlatıldı
Ankara Mali Şube ekiplerince Yediiklim Yayınevi'nde arama başlatıldı
Polis, 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama başlattı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T21:05+0300
2022-08-03T21:37+0300
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yediiklim yayınevi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) suç duyurusu üzerine 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı.2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti.Başsavcılık, suç duyurusu üzerine 'sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açtı.a bulunmuştu.Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik', 'kamu aleyhine dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma açtı.Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama başlattı.Aramada polisin, burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha alacağı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220803/ddk-kpss-ile-ilgili-ankara-cumhuriyet-bassavciligina-suc-duyurusunda-bulundu-1059468052.html
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son dakika, kpss, ösym, yök, devlet denetleme kurulu (ddk), yediiklim yayınevi

Ankara Mali Şube ekiplerince Yediiklim Yayınevi'nde arama başlatıldı

21:05 03.08.2022 (güncellendi: 21:37 03.08.2022)
© AAYKS, ÖSYM, sınav
YKS, ÖSYM, sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© AA
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Polis, 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) suç duyurusu üzerine 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı.
2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti.
Başsavcılık, suç duyurusu üzerine 'sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açtı.a bulunmuştu.
Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik', 'kamu aleyhine dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma açtı.
Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama başlattı.
Aramada polisin, burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha alacağı öğrenildi.
ÖSYM - Sınav - Öğrenci - Üniversiteye Giriş Sınavı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
TÜRKİYE
DDK, KPSS ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu
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