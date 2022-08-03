https://tr.sputniknews.com/20220803/ankarada-cemevlerine-saldiri-sorusturmasinda-gozaltindaki-3-zanli-savciliga-sevk-edildi-1059468410.html
Ankara'da cemevlerine saldırı soruşturmasında gözaltındaki 3 zanlı savcılığa sevk edildi
Ankara'da cemevlerine saldırı soruşturmasında gözaltındaki 3 zanlı savcılığa sevk edildi
Ankara'da cemevlerine saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheli savcılığa sevk edildi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T19:57+0300
2022-08-03T19:57+0300
2022-08-03T19:57+0300
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son dakika, cemevi
Ankara'da cemevlerine saldırı soruşturmasında gözaltındaki 3 zanlı savcılığa sevk edildi
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Ankara'da cemevlerine saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheli savcılığa sevk edildi.