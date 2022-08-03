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https://tr.sputniknews.com/20220803/antalyada-42-buyuklugunde-deprem-1059452532.html
Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 13.05'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
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deprem
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Antalya açıklarında saat 13.05'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre depremin merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi.
https://tr.sputniknews.com/20220802/erzurumda-43-buyuklugunde-deprem-1059394346.html
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deprem, antalya, kumluca

Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

13:20 03.08.2022 (güncellendi: 14:01 03.08.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© DHA
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AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 13.05'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Antalya açıklarında saat 13.05'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre depremin merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi.
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