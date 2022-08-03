https://tr.sputniknews.com/20220803/antalyada-42-buyuklugunde-deprem-1059452532.html
Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 13.05'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T13:20+0300
2022-08-03T13:20+0300
2022-08-03T14:01+0300
türkiye
deprem
antalya
kumluca
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Antalya açıklarında saat 13.05'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre depremin merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi.
https://tr.sputniknews.com/20220802/erzurumda-43-buyuklugunde-deprem-1059394346.html
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deprem, antalya, kumluca
Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
13:20 03.08.2022 (güncellendi: 14:01 03.08.2022) Abone ol
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 13.05'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Antalya açıklarında saat 13.05'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre depremin merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi.