https://tr.sputniknews.com/20220803/antalyada-42-buyuklugunde-deprem-1059452532.html

Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 13.05'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 03.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-03T13:20+0300

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türkiye

deprem

antalya

kumluca

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Antalya açıklarında saat 13.05'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre depremin merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi.

https://tr.sputniknews.com/20220802/erzurumda-43-buyuklugunde-deprem-1059394346.html

türkiye

antalya

kumluca

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deprem, antalya, kumluca