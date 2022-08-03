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Avcılar'da bulaşık makinesi yangın çıkardı
Avcılar'da bulaşık makinesi yangın çıkardı
İstanbul Avcılar'da bir evde kullanılan bulaşık makinesinden çıkan yangın hasara yol açtı. 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T20:41+0300
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dünya
bulaşık
avcılar
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Avcılar’da dün saat 22.00 sıralarında 4 katlı binanın 3. katındaki evin mutfağında yangın çıktı. Bulaşık makinesinden alevlerin yükseldiğini gören ev sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, mutfaktaki yangını söndürdü.Yangının bulaşık makinesindeki arızadan kaynaklandığı tespit edildi. Korku ve paniğe neden olan yangın, evin mutfağında hasara yol açarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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bulaşık, avcılar, yangın

Avcılar'da bulaşık makinesi yangın çıkardı

20:41 03.08.2022
© DHAAvcılar'da bulaşık makinesi yangın çıkardı
Avcılar'da bulaşık makinesi yangın çıkardı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© DHA
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İstanbul Avcılar'da bir evde kullanılan bulaşık makinesinden çıkan yangın hasara yol açtı.
Avcılar’da dün saat 22.00 sıralarında 4 katlı binanın 3. katındaki evin mutfağında yangın çıktı. Bulaşık makinesinden alevlerin yükseldiğini gören ev sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, mutfaktaki yangını söndürdü.
Yangının bulaşık makinesindeki arızadan kaynaklandığı tespit edildi. Korku ve paniğe neden olan yangın, evin mutfağında hasara yol açarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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