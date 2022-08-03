https://tr.sputniknews.com/20220803/avustralyada-otomobilinde-masturbasyon-yaparken-yakalanan-gocmen-sinir-disi-edilecek-1059465043.html
Avustralya'da otomobilinde mastürbasyon yaparken yakalanan göçmen sınır dışı edilecek
Avustralya'da otomobilinde mastürbasyon yaparken yakalanan göçmen sınır dışı edilecek
Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre, Avustralya'da sevkiyat sürücüsü olarak çalışan 26 yaşındaki Nepalli bir adam, park halindeki otomobilinde mastürbasyon... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T17:01+0300
2022-08-03T17:01+0300
2022-08-03T17:01+0300
dünya
avustralya
nepal
göçmen
mastürbasyon
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ABC'nin haberine göre olay geçtiğimiz yıl yaşandı. Ülkede göçmen statüsüyle bulunan ve sevkiyat sürücüsü olarak çalışan 26 yaşındaki Nepalli bir adam mesaisini erken bitirerek kimsenin kendisini fark etmeyeceği düşüncesiyle otomobilini bir parkta park etti. Otomobili fark eden bir beldiye görevlisi ise, genç adama bu bölgeye park edemeyeceğini söylemek üzere sürücü camına yaklaştı. Cama yaklaştığında sürücü koltuğunda oturan adamın mastürbasyon yaptığını gören belediye görevlisi, durumu yetkililere bildirdi. Sürücü ise belediye görevlisinden kendisini yalnız bırakmasını istedi.Suçunu kabul eden sürücü, yasaklı davranış işlemekle suçlanırken, buna ilaveten hakkında soruşturma başlatıldı. Mahkeme soruşturma çerçevesinde, zanlının yeniden suç işleme olasılığını belirlemek için risk değerlendirmesi yaptı. Orta derecede bir risk oluşturduğu sonucuna ulaşılan zanlının siciline bu nedenle seks suçunun işlenmesi bekleniyor. Sicilinde böyle bir suç bulunan göçmenin ise sınır dışı edilme ihtimali bulunuyor.
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Avustralya'da otomobilinde mastürbasyon yaparken yakalanan göçmen sınır dışı edilecek
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Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre, Avustralya'da sevkiyat sürücüsü olarak çalışan 26 yaşındaki Nepalli bir adam, park halindeki otomobilinde mastürbasyon yaparken yakalandığı için sınır dışı edilme ihtimaliyle karşı karşıya.
ABC'nin haberine
göre olay geçtiğimiz yıl yaşandı. Ülkede göçmen statüsüyle bulunan ve sevkiyat sürücüsü olarak çalışan 26 yaşındaki Nepalli bir adam mesaisini erken bitirerek kimsenin kendisini fark etmeyeceği düşüncesiyle otomobilini bir parkta park etti.
Otomobili fark eden bir beldiye görevlisi ise, genç adama bu bölgeye park edemeyeceğini söylemek üzere sürücü camına yaklaştı. Cama yaklaştığında sürücü koltuğunda oturan adamın mastürbasyon yaptığını gören belediye görevlisi, durumu yetkililere bildirdi. Sürücü ise belediye görevlisinden kendisini yalnız bırakmasını istedi.
Suçunu kabul eden sürücü, yasaklı davranış işlemekle suçlanırken, buna ilaveten hakkında soruşturma başlatıldı. Mahkeme soruşturma çerçevesinde, zanlının yeniden suç işleme olasılığını belirlemek için risk değerlendirmesi yaptı. Orta derecede bir risk oluşturduğu sonucuna ulaşılan zanlının siciline bu nedenle seks suçunun işlenmesi bekleniyor. Sicilinde böyle bir suç bulunan göçmenin ise sınır dışı edilme ihtimali bulunuyor.