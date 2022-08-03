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Azerbaycan: Düzenlenen özel harekatla Dağlık Karabağ'da bir dizi hakim tepe ele geçirildi
Azerbaycan: Düzenlenen özel harekatla Dağlık Karabağ'da bir dizi hakim tepe ele geçirildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, resmen tanınmayan Dağlık Karabağ'dan açılan ateşe cevaben özel harekat düzenlendiğini ve bunun sonucunda bir dizi hakim tepenin... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T19:20+0300
2022-08-03T19:20+0300
2022-08-03T19:27+0300
azerbaycan
dağlık karabağ
dünya
özel harekat
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada "Azerbaycan topraklarında Rus barış gücü birliklerinin geçici olarak konuşlandığı bölgede bulunan Ermeni yasadışı silahlı oluşumlarının üyeleri, terör ve provokasyonu eylemi gerçekleştirdi ve Azeri asker Anar Kazımov hayatını kaybetti. Bunun yanında Gırhgız tepesini ele geçirme ve orada mevzi kurma girişiminde bulunuldu" ifadeleri yer aldı.Bu girişimlerin üzerine Azeri ordusunun 'İntikam' adlı misilleme harekatı düzenlediğini bildiren bakanlık, bunun sonucunda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Gırhgız tepesini ve ayrıca Karabağ sırtı boyunca bir dizi hakim tepeyi kontrolü altına aldığını vurguladı.Bakanlık, Rus barış gücünün sorumluluk bölgesinin silahsızlandırılması ve Ermeni birliklerinin tümüyle çıkarılması gerektiğinin de altını çizdi.Bu arada Dağlık Karabağ'ın savunma yönetimi, Azeri ordusunun açtığı ateş sonucu 2 askerin öldüğünü, 14'ünün yaralandığını belirtti.Savunma yönetimi, uluslararası topluma sessiz kalmama çağrısı da yaptı.
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Azerbaycan: Düzenlenen özel harekatla Dağlık Karabağ'da bir dizi hakim tepe ele geçirildi
19:20 03.08.2022 (güncellendi: 19:27 03.08.2022) Abone ol
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, resmen tanınmayan Dağlık Karabağ'dan açılan ateşe cevaben özel harekat düzenlendiğini ve bunun sonucunda bir dizi hakim tepenin ele geçirildiğini duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada "Azerbaycan topraklarında Rus barış gücü birliklerinin geçici olarak konuşlandığı bölgede bulunan Ermeni yasadışı silahlı oluşumlarının üyeleri, terör ve provokasyonu eylemi gerçekleştirdi ve Azeri asker Anar Kazımov hayatını kaybetti. Bunun yanında Gırhgız tepesini ele geçirme ve orada mevzi kurma girişiminde bulunuldu" ifadeleri yer aldı.
Bu girişimlerin üzerine Azeri ordusunun 'İntikam' adlı misilleme harekatı düzenlediğini bildiren bakanlık, bunun sonucunda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Gırhgız tepesini ve ayrıca Karabağ sırtı boyunca bir dizi hakim tepeyi kontrolü altına aldığını vurguladı.
Bakanlık, Rus barış gücünün sorumluluk bölgesinin silahsızlandırılması ve Ermeni birliklerinin tümüyle çıkarılması gerektiğinin de altını çizdi.
Bu arada Dağlık Karabağ'ın savunma yönetimi, Azeri ordusunun açtığı ateş sonucu 2 askerin öldüğünü, 14'ünün yaralandığını belirtti.
Savunma yönetimi, uluslararası topluma sessiz kalmama çağrısı da yaptı.